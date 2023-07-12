中職選秀／王念好選秀大熱門！U18中華隊好手投入中職選秀

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同樣來自平鎮高中的李勛傑，出生於2005年1月20日，身高186公分，體重85公斤，在球場上主要司職內野手，高中時也曾守過外野，但目前以一壘手為主，入選過中華少棒、青少棒代表隊，高中時也榮獲過109學年度高中棒球聯賽（鋁棒組）全壘打獎，第9屆黑豹旗最佳十人獎（外野手），在球場上的防守位置較為靈活，打擊方面也是相當有力量的一名球員。
來自北科附工的狀元大熱門王念好，出生於2005年4月29日，身高183公分，體重85公斤，在球場上主要司職內野手，同樣入選過U15、U18世界盃中華培訓隊，並在去年就成為中心棒次，加上曾經在眾多盃賽中取得過全壘打獎及打擊獎的獎項，打擊爆發力極強，揮棒速度也很快，火力不容小覷，更在111年、112年兩屆的玉山盃全國青棒錦標賽中榮膺最佳三壘手，是一位攻守兼備的重砲型選手。
來自東大體中的陽念祖，也是台東「陽家班」成員，出生於2005年2月8日，身高180公分，體重70公斤，在球場上主要司職內野手，是統一獅捕手張翔的表弟，小學三年級受到表哥的影響開始接觸棒球，2017年時便已經入選U12世界盃中華代表隊，並且是該年代表隊的隊長，隨後也繼續入選U15、U18世界盃中華培訓隊，高三時在高中棒球聯賽（木棒組）中以0.405的超高打擊率獲得打擊獎第二名，同時還榮膺最佳十人獎（游擊手），112年玉山盃全國青棒錦標賽再次當選最佳游擊手，是一位跑打守三拍子的球員。
來自穀保家商的林佳緯，出生於2005年1月11日，身高180公分，體重74公斤，在球場上主要司職外野手，雖說曾經是投打二刀流的選手，最快球速來到142公里，但在考慮未來發展後，決定專攻打擊方面，去年在U18中便已經擔當起球隊第四棒，打擊表現相當穩定，同時也有不俗的長打實力，林佳緯曾多次獲得盃賽MVP、全壘打獎、最佳打擊獎、美技獎、最佳十人等殊榮，與王念好同為今年為數不多的潛力新星，有望在首輪被選中。
同樣來自穀保家商的邱鑫，出生於2005年4月17日，身高174公分，體重74公斤，在球場上主要司職外野手，是一位打跑守都相當優異的選手，去年U18世界盃是他人生第一次入選中華隊，作為球隊開路先鋒，8場比賽下來，24個打數11支安打4次盜壘，榮膺明星球員（左外野手），隨後在黑豹旗、富邦國際城市邀請賽、高中棒球聯賽（木棒組）、玉山盃都獲得最佳外野手的獎項，有望在第二輪左右被球隊相中。
儘管這一期的新秀球員普遍不被看好，目前來說就算被選中，也大機率會先進入二軍磨練，但幾位擁有U18經驗的球員，相較於同年齡層的其他人，不管是在心態或球技上都更為成熟，有望能在一兩年內站上一軍舞台，並期待他們打出自己的身價，站穩一軍，洗刷「選秀小年」的標籤。