聽音樂 看煙火 吃海鮮 7/22、7/23 將軍吼音樂節要嗨翻將軍漁港
▲永康區市議員黃肇輝的4歲小女兒親手畫了一張海報要獻給FEniX，但太害羞不敢面對偶像，模樣可愛（圖／記者林怡孜攝，2023,07,11）
記者林怡孜/台南報導
2023-07-11 17:01:23
「2023台南夏日音樂節—將軍吼」活動邁入第12年，今年將於7/22-23連續2天在將軍漁港搭配煙火秀熱鬧登場。首日以「將軍狂派對」為主題，邀請神棍樂團、海豚刑警、法蘭、大象體操、HowZ，雙壓軸阿爆及告五人打頭陣；第2天則以「港口流行趴」為主題，結合將軍漁港絕美夕陽景緻與海港風情，由All In 5、好樂團、洪佩瑜、阿跨面、karencici，雙壓軸超人氣男團FEniX及蔡健雅接棒演出，共有金曲獎、金音獎、嘻哈界等14組知名樂團、歌手及團體熱情開唱，更有剛獲得金曲獎最佳新人獎的洪佩瑜，含金度爆表。
今(11)日舉行記者會邀請超人氣男團FEniX到場，一早就有大批粉絲於記者會現場排隊。永康區市議員黃肇輝的4歲小女兒也是FEniX的小粉絲，她親手畫了一張FEniX的海報要獻給偶像，卻因害羞被爸爸抱在懷裡，可愛的模樣引來現場一陣笑聲。FEnix成員之一的李承隆是台南永康人，他表示除了非常開心回到家鄉演出，也保證演唱會當天(7/22)會有驚豔的表演，更與現場粉絲朋友約定一起號召台南鄉親前來將軍吼音樂節應援。 ▲清晨就有大批粉絲於台南市府門口排隊，都是為了一睹超人氣男團FEniX風采（圖／記者林怡孜攝，2023,07,11） 台南市長黃偉哲知道FEniX喜歡台南美食，且聽聞將軍漁港的海鮮料理非常厲害，黃偉哲隨即拿出將軍區在地的「烏魚子」以及虱目魚罐頭、牛蒡香鬆、蘆筍茶包等一桌伴手禮名產送給FEniX，讓FEniX搶先感受將軍漁港的「海味」。 觀光旅遊局林國華代理局長致詞時表示，今年將軍吼將連續2天在演唱會結束後施放近7分鐘精彩煙火秀，煙火主題分別為7/22的「閃耀之星」以及7/23的「微笑臺南」，2場煙火秀都有去年漂亮夢幻的「風火輪」特製煙火，絕對會讓將軍漁港的夜空璀璨亮麗。活動2天煙火總發數共計40,302發，運用於各200公尺的將軍漁港南、北外堤，總計400公尺媲美國際煙火大型面寬的設計。而將軍吼今年首次邁入元宇宙的世界，活動現場免費發送紀念版NFT，活動二日14:00-19:30現場掃描QR code，就可獲得每日限量一萬枚的紀念NFT，還有100位幸運兒可以抽到限量珍藏版的NFT，可於周邊活動配合商家進行消費折抵。觀旅局貼心提醒，請民眾多加利用大台南公車服務，歡迎歌迷朋友一起來吹海風、吃海鮮、聽音樂、看煙火，感受台南西濱獨特的夏日音樂盛會。