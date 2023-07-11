戲裡嫁給范逸臣還有觸電感覺？田中千繪曖昧回：去電影院看就知道
范逸臣和小3歲田中千繪2008年和合拍國片《海角七號》假戲真做，下戲後多次被拍到十指交扣約會、疑似過夜，期間傳出分手又復合，即便兩人從沒正式公開過戀情，但情侶關係早就不是祕密，小倆口情牽15年，目前感情穩定，不缺結婚證書那張紙，近來兩人睽違多年二度於大銀幕合作，從戀人升格夫妻角色，田中千繪開心地宣布：「我們要回來了！」
記者楊穎軒／綜合報導
田中千繪昨（10）日在粉專發文，宣傳與魏德聖導演、范逸臣相隔15年合作的電影816《BIG》，她笑說之前分享回到夏都沙灘酒店的文章，訝異許多粉絲關注、留言問「何時要拍《海角八號》」、「期待再次看到魏導和小范一起拍電影」，雖然《BIG》已經在年初拍完，但一直不能公開，讓她看到留言時心裡超級癢，很想立刻告訴大家「我們要回來了」。
此外，田中千繪也標記范逸臣帳號，點名男友「這次很開心范逸臣 Van Fan和我一起回歸演出」，范逸臣則在臉書轉PO幕後花絮，寫下「期待值爆棚中～」粉絲迴響熱烈，「畫面真好看」、「終於同框了」、「你們早點結婚孩子也這麼大了」，有人問「有再次觸電的感覺嗎？」田中千繪用笑臉回覆：「到時候看電影就會知道！」
今年4月，田中千繪為新劇受訪，被問及和范逸臣的婚期，她坦言雙方都是喜歡工作的人，在一起開心就好，不見得要一定要有結婚證書，直言多了身分就多了責任，認為維持現狀、珍惜當下就好，「我爸媽很開明，已經不催（婚）了，覺得只要我過得開心就好！」
田中千繪的父親據傳是日本彩妝大亨，身價約6.4億台幣，曾有消息指他得知女兒跟范逸臣交往，對田中千繪說「其實就算不結婚，妳一個人也能讓自己過得很好」，范逸臣過去受訪談到和女友的狀態，低調表示「就是正常」，聊到結婚生子，透露不排斥閃婚，認為感覺到了就會發生，生小孩部分「期待自己會是好溝通的爸爸」，不過要真的遇到才會知道會用什麼樣子去面對或反應。