台灣獲APEC補助計畫超越美國　躍升全球第一

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經濟部今日召開「參與APEC科技合作成果發表會」，會中提到，APEC官方於今年5月公布上半年獲得的補助計畫中，我國共有6件申獲成功，自2020年統計起，我國累計計畫高達47件，超越美國，躍居所有會有體第一名，其中，經濟部技術處所提出的科技類計畫共佔7件，包括工研院的「智慧機械雲」、「AI Box數位醫療」、「3D列印積層製造」、「AIOT精準漁業技術」，金屬中心的「牙科數位轉型」、「智慧醫院解決方案」以及資策會的「數位分身技術」等科研技術，皆獲APEC支持。
邱求慧表示，我國科技實力獲國際認同，其中更有將技術產業化的案例，像是「智慧機械雲」，主要是以雲端平台運算分析生產數據，能節省人力還可以提升生產效率，目前已與越南旭寬織染廠合作，透過數位機上盒進行紡織廠的資料搜集，介接到雲端做做生產數據串連。另外，今年最新通過的「AIOT精準漁業技術」與「智慧醫院解決方案」目前尚未落實推廣，在接下來的一年，可在APEC會員國家中舉辦推廣活動，藉此提高產業化的機會。
邱求慧表示，經濟部下半年也有與科技領域相關的提案，不過APEC提案踴躍度高，且國際組織的經費有限，若下半年經費不足，通過的數量會較少，但台灣仍會積極提案，預期在獲得補助的成績排名中，台灣仍屬前段班。