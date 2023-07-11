近2個月新高！日圓換匯價回0.2266元　專家：低點已過有需求快換

台灣獲APEC補助計畫超越美國　躍升全球第一

▲APEC官方於今年5月公布今年上半年APEC補助計畫名單，台灣獲6件補助，過去4年累積達47件，躍居所有會員體第一名。（圖／記者鄭妤安攝）
▲APEC官方於今年5月公布今年上半年APEC補助計畫名單，台灣獲6件補助，過去4年累積達47件，躍居所有會員體第一名。（圖／記者鄭妤安攝）

記者鄭妤安／台北報導

APEC官方於今年5月公布今年上半年APEC補助計畫名單，台灣獲6件補助，過去4年累積達47件，超越美國，躍居所有會員體第一名。其中，經濟部技術處所提出的科技類項目共佔7件，顯見我國科技實力獲國際認可，技術處處長邱求慧今（11）日表示，若下半年經費不足，通過的數量會比較少，但台灣仍會積極提案，預期在獲得補助的成績排名中，我國仍會在前段班。

我是廣告 請繼續往下閱讀
亞太經濟合作（APEC）為亞太地區最重要的經貿合作論壇，共計21個會員，同時也是我國少數官方參與，且有正式會籍的重要國際多邊組織，主要促進雅太區域內經濟與技術的交流合作。邱求慧說明，APEC是極少數提供經費補助的國際組織，在會員進行計畫提案後，須經全體會員通過，且經激烈競爭後，始能獲得補助。

經濟部今日召開「參與APEC科技合作成果發表會」，會中提到，APEC官方於今年5月公布上半年獲得的補助計畫中，我國共有6件申獲成功，自2020年統計起，我國累計計畫高達47件，超越美國，躍居所有會有體第一名，其中，經濟部技術處所提出的科技類計畫共佔7件，包括工研院的「智慧機械雲」、「AI Box數位醫療」、「3D列印積層製造」、「AIOT精準漁業技術」，金屬中心的「牙科數位轉型」、「智慧醫院解決方案」以及資策會的「數位分身技術」等科研技術，皆獲APEC支持。

邱求慧表示，我國科技實力獲國際認同，其中更有將技術產業化的案例，像是「智慧機械雲」，主要是以雲端平台運算分析生產數據，能節省人力還可以提升生產效率，目前已與越南旭寬織染廠合作，透過數位機上盒進行紡織廠的資料搜集，介接到雲端做做生產數據串連。另外，今年最新通過的「AIOT精準漁業技術」與「智慧醫院解決方案」目前尚未落實推廣，在接下來的一年，可在APEC會員國家中舉辦推廣活動，藉此提高產業化的機會。

邱求慧表示，經濟部下半年也有與科技領域相關的提案，不過APEC提案踴躍度高，且國際組織的經費有限，若下半年經費不足，通過的數量會較少，但台灣仍會積極提案，預期在獲得補助的成績排名中，台灣仍屬前段班。

全球供應鏈重整、台灣對東協投資攀高　專家點出3大隱憂

每5度電就有1度是綠電！風光發電量創新高　突破八百萬瓩

台電遭質疑核電廠發黑電　王美花駁：是輕柴油發電、且皆按照規定

高溫商機發威！超商雙雄6月營收飆高　7月旺季業績可望再攀升

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀