四接東移恐滅基隆港？王國材：港公司一開始有想法

四接爭議不斷，有民團擔心，台電選址恐讓基隆港如鹿港、滬尾般消失。對此，交通部長王國材今（11）日坦言，一開始港公司的確有一些想法，但經過模擬後，在LNG船能配合船期並降低頻率的狀況下，期盼能與基隆港運作和能源轉型達成平衡。
記者許若茵／台北報導
基隆協和電廠在北部地區具有供電平衡與電網穩定任務，但從燃油發電改燃氣減空污的改建計畫，因涉及在外木山海域「填海造陸」，爭議不斷，為減少衝擊，台電精簡用地規畫，從2018年最初計畫中，規劃填海造陸29.25公頃，對環境有重大衝擊，隔年2.0方案縮到18.6公頃，2022年再推3.0、「東移方案」縮到14.5公頃，將填地面積縮小至14.5公頃，並向東移400公尺，但仍有民團擔心恐步上鹿港、滬尾後塵消失。
今王國材出席中華民國第 69 屆航海節慶祝大會，接受媒體採訪時表示，有關協和電廠轉型，在基隆港設置四接，一開始港公司的確有一些想法，但後來整個經過操船模擬跟水工模型模擬後，得到一個可以同意四接建設方案。
王國材說明，方案中希望未來LNG船進港時能配合船期，並將頻率降到最低，在這種有條件的狀況下，覺得LNG是對於能源轉型很重要的燃料來源，希望維持基隆港運作，也能維持能源轉型政策平衡，「經過我們研究室可以進行，但是要配合包含船的頻率要低等等的配套措施要做到」，就可以進行。