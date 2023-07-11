尼泊爾進入雨季！觀光直升機於聖母峰墜毀 機上6人全數罹難
尼泊爾馬南航空（Manang Air）一架包含駕駛在內共6人的觀光直升機，今（11）日上午驚傳在返回加德滿都的航程中失蹤，而稍早救援隊已在聖母峰附近發現直升機殘骸，也就是證實了包含5名墨西哥旅客以及駕駛在內全數罹難。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據《路透社》、《印度斯坦時報》報導，這架代號9NMV的聖母峰觀光直升機，原定今（11）日上午返回尼泊爾首都加德滿都（Kathmandu），卻於上午10 時12分從雷達上消失，加德滿都機場官員表示，搜救人員已經找到5具屍體，正在搜尋另1具屍體，並證實機上6人全數罹難。
《美聯社》則指出，該架直升機載有5名墨西哥籍遊客，今早欣賞聖母峰景色後，在飛返加德滿都機場的途中失去聯繫。機場官員凱達爾（Sagar Kadel）表示，直升機時常因為氣候問題改變原定的飛行路徑。失聯後當地政府立刻派出派出另一架直升機搜尋，同時動員士兵協助搜救。
由於尼泊爾5月過完以後就是雨季，因此多半旅遊與登山客都會選擇5月底前離開。當地航班也經常在雨季因為季風及豪雨延誤或改變路線，天候因素影響下大部分山區都只能徒步進入，這也增加了救援的難度。