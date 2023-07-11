中華醫大董事長交接 新任董事長陳智文熱心社會公益捐款助學
中華醫大第17、18屆董事長交接典禮今(11)日舉行，在名譽董事長李榮信的監交下，新任董事長陳智文從卸任董事長鄭啟瑞的手中接下印信，引導董事會繼續成為校務發展的後盾，為創校邁入55年的中華醫大朝百年基業前進。
記者張振興/台南報導
陳智文事業經營有成，熱心參與社會和大眾服務，同時也響應獎勵優秀學子，去年以已逝父親陳東河的名義，成立「中華醫事科技大學榮譽董事長陳東河先生勤學獎學金」，每年提供20萬元獎學金，頒給學習表現優秀的中華醫大學生作為鼓勵，具體落實企業助學的善心義舉。
中華醫大校長孫逸民致詞感謝前董事長鄭啟瑞任內時對校務的支持，並讚揚新任董事長陳智文提拔學子不餘遺力，期盼他所帶領的董事會支持下，中華醫大的校務可以蒸蒸日上，邁向永續發展。
卸任董事長鄭啟瑞感謝全體教職員工的努力和付出，讓中華醫大的校務發展有目共睹，希望新任董事長和董事會能繼續給予校務最大的支持，讓中華醫大越來越好。陳智文也致詞感謝歷屆的董事長、校長和全體教職員工的努力，才讓中華醫大校務能有今天的根基，值得珍惜。陳智文表示，董事會是校務發展的重要後盾，舉凡對學校發展有幫助的，董事會將全力給予支持，讓校長帶領同仁放手去做。