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租借北流遭打槍！柯文哲「太監說」惹議致歉　事件始末一次看懂

▲台灣民眾黨主席柯文哲的「太監說」，引發各界連番砲轟。（圖／民眾黨提供）
▲台灣民眾黨主席柯文哲的「太監說」，引發各界連番砲轟。（圖／民眾黨提供）

記者陳苾暐／綜合報導

台灣民眾黨總統參選人柯文哲原先想在台北市政府轄下的台北流行音樂中心舉辦募款演唱會，但因涉及政治活動遭北市府退回，對此，柯文哲除感嘆「世態炎涼」外，還表示「通常這種事件，太監就可解決掉，不會到皇上那裡」，引發外界砲轟，導致柯文哲今（11）日緊急在臉書上道歉止血。《NOWnews今日新聞》為讀者整理經過，一文看懂案件始末。

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據了解，柯文哲前（9）日在節目上表示，台北流行音樂中心是自己任內東區門戶計畫重要的一環，原本「KP SHOW」演唱會預計要辦在該處，結果卸任市長才不到3個月，市府就不准，柯文哲感慨世態炎涼的同時，竟還語出驚人表示，這種事通常由「太監」解決掉，不會傳到「皇上」那去。

離譜言論一出，立刻引來各界砲轟。針對柯文哲言論，台北市長蔣萬安強調，北流場地租借規定是柯文哲任內所訂下，內容中明文寫到不能涉及政治活動；北市文化局長蔡詩萍也指出，柯文哲競辦發言人陳智菡3月24日欲借用場地時，北流即明確告知租借優先提供流行音樂類或文化藝術類活動，申請場地不得違反公共秩序或善良風俗，亦不能涉及政治議題或宗教佈教，不清楚為何柯文哲卸任後就忘記之前訂下的規定。

無端遭影射為「太監」的北流董事長黃韻玲，雖僅在臉書上簡單回應「非常感謝各界長官們的指正及鼓勵，北流會繼續加油前進！」但資深音樂人馬世芳卻無法接受柯文哲的無理用字遣詞，在臉書上發文指出，「北流申請及收費規章」是明文寫著不得有公職人員競選活動、政黨活動或政治性議題活動，但柯文哲竟覺得「假裝」辦一場「演唱會」拿來「夾帶宣揚政績」是很OK的事，到底把「北流」和「演唱會」當成什麼了？文末馬世芳也再次諷刺說到，「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統」。

隨著爭議越演越烈，藍綠議員何孟樺、吳沛憶、游淑慧等人也陸續痛批柯文哲「民主素養太廢」、「柯總統候選人應該支持柯市長」，其中何孟樺更稱柯文哲所謂的「世態炎涼」，就只是要作秀、營造自己被迫害的假象；對此，民眾黨議員陳宥丞緊急出聲幫忙道歉，表示他個人非常肯定北流，在這件事秉持著先前柯市府建立的正確政治文化，沒有因人設事去改變場地的借用規定，同時也強調，針對發言不妥的地方，他身為選區的議員應該要向北流的公務員說不好意思，以後應該有精進和改進的地方。

另名民眾黨議員林珍羽則發文寫到，個人認為必須誠實的面對以政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地，自己予以支持；至於柯文哲失言部分，林珍羽則指出「對於阿北自身比喻用詞不當！作為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。」

眼看風波延燒，為求止血，當事人柯文哲今（11）日緊急在臉書上致歉，但也澄清「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了」。

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