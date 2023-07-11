租借北流遭打槍！柯文哲「太監說」惹議致歉　事件始末一次看懂

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離譜言論一出，立刻引來各界砲轟。針對柯文哲言論，台北市長蔣萬安強調，北流場地租借規定是柯文哲任內所訂下，內容中明文寫到不能涉及政治活動；北市文化局長蔡詩萍也指出，柯文哲競辦發言人陳智菡3月24日欲借用場地時，北流即明確告知租借優先提供流行音樂類或文化藝術類活動，申請場地不得違反公共秩序或善良風俗，亦不能涉及政治議題或宗教佈教，不清楚為何柯文哲卸任後就忘記之前訂下的規定。
無端遭影射為「太監」的北流董事長黃韻玲，雖僅在臉書上簡單回應「非常感謝各界長官們的指正及鼓勵，北流會繼續加油前進！」但資深音樂人馬世芳卻無法接受柯文哲的無理用字遣詞，在臉書上發文指出，「北流申請及收費規章」是明文寫著不得有公職人員競選活動、政黨活動或政治性議題活動，但柯文哲竟覺得「假裝」辦一場「演唱會」拿來「夾帶宣揚政績」是很OK的事，到底把「北流」和「演唱會」當成什麼了？文末馬世芳也再次諷刺說到，「各位音樂人睜大眼睛看好：這個人可能會變成我們的總統」。
隨著爭議越演越烈，藍綠議員何孟樺、吳沛憶、游淑慧等人也陸續痛批柯文哲「民主素養太廢」、「柯總統候選人應該支持柯市長」，其中何孟樺更稱柯文哲所謂的「世態炎涼」，就只是要作秀、營造自己被迫害的假象；對此，民眾黨議員陳宥丞緊急出聲幫忙道歉，表示他個人非常肯定北流，在這件事秉持著先前柯市府建立的正確政治文化，沒有因人設事去改變場地的借用規定，同時也強調，針對發言不妥的地方，他身為選區的議員應該要向北流的公務員說不好意思，以後應該有精進和改進的地方。
另名民眾黨議員林珍羽則發文寫到，個人認為必須誠實的面對以政治人物為主題的活動，很難保證演唱會不會變成造勢活動，所以北流以獨立機關的判斷無法租借場地，自己予以支持；至於柯文哲失言部分，林珍羽則指出「對於阿北自身比喻用詞不當！作為民意代表，向依法行政的公務人員，以及獨立機關行政中立的判斷，致上歉意。」
眼看風波延燒，為求止血，當事人柯文哲今（11）日緊急在臉書上致歉，但也澄清「我當然知道北流不能辦政治活動，我也不會破壞規則。所以一開始，我們規劃的就是音樂會，不會有標語、海報、更不是募款。然而，卻也因為『政治人物』的背景，就被否決了」。