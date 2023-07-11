確保總統大選維安！國安局8月舉行實兵演練　

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由於日本前首相安倍晉三遇刺事件以及日本首相岸田文雄在輔選期間遭到丟擲爆裂物襲擊的事件，讓台灣相關單位更加重視選舉期間的維安作業。國安人士表示，維安要注意樣態分別為「組織型」和「孤狼型」的犯案模式。相較於組織型的犯案，孤狼型因為沒有明顯的案底和徵兆，往往更難預防。
為了加強安全措施，相關單位從三個方面著手。首先，國安人士提到，兩個月前國安局特勤中心舉辦了一場座談會，邀請了具有特勤維安經驗的人員參與。根據他們的過往職務和專長（例如警衛組、後勤組），將這些人員分組安排在一起，以相互交流經驗。其次，國安局與警政、調查和地方警局進行了兵推，並由指揮官（國安局長）進行了抽測。預計在8月舉行一次大規模的實兵演練，動員數百人參與，以確保安維作業更加順利和安全。
此外，國安人士還提到，他們已經更新了「槍響偵測器」，包括擷取槍聲來源的速度和拍攝清晰度的提升。另外還針對無人機威脅進行了重點防範，他們採用了複式配置的無人機阻絕器，可以選擇讓無人機當場迫降或迫降回原點。同時，他們也會嚴格管制造勢會場上空的空拍機，屆時參選人到場後將不能使用空拍機。另外，他們還引進了全新的掃街車並配備了錄影設備。
國安人士強調，8月的實兵演練可以視為「國安局的小漢光」，因為一旦選舉期間發生意外，不僅會影響到參選人的家人，整個國家都無法承受這樣的後果。
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