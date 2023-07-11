李玟大姊一身黑衣現身殯儀館！二姊神色哀戚「張羅CoCo頭七事宜」
樂壇天后李玟（CoCo）5日不敵憂鬱症輕生過世，享年48歲，依照習俗，明（12）日是頭七，CoCo大姊李秋林、二姊李思林今天下午現身香港殯儀館，張羅妹妹的身後事，姊妹倆神色憔悴又哀戚。
記者楊穎軒／綜合報導
據港媒《明報》報導，CoCo兩位胞姊李秋林、李思林與一名女性友人，今下午3點到殯儀館處理CoCo頭七事宜，李秋林一身黑色洋裝，女友人也穿黑色上衣，李思林則著白色休閒服，被問是否會以妹妹喜歡的顏色挑選花卉和布置，李思林說：「我沒有做過，所以現在要去學習。」李秋林邊走路邊舉手遮臉躲避鏡頭。
日前傳出CoCo頭七當天，家人會在台灣安排師父為她隔海誦經，但李思林澄清，沒有特地要求師父替妹妹做法會，強調雖然自己的確有認識的師父在台中，但這些法會或活動都不是她安排，猜測是關心CoCo的粉絲自發性舉辦，自己並未掛名或給錢請他人做任何儀式。
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