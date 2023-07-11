7-11OPEN將慶祝生日！爆笑1句「喊話全家」 驚喜宣布限定優惠
今天是7月11日，正巧與超商龍頭7-11的招牌數字一樣，同時也是是7-11形象代言玩偶「OPEN將」的生日，全家半夜搶先發文「祝隔壁同事生日快樂」，而7-11也在稍早爆笑回應「歡迎隔壁同事攜帶全家來7-11同歡」，並且同天宣布懷舊聖品「國民便當」回歸開賣，明（12日）還有指定門市免費發送100個國民便當的活動。
記者鍾怡婷/綜合報導
全家便利超商在11日凌晨1點，突在臉書粉專發文表示「7/11有什麼玄機？這組數字代表什麼？代表歡慶小編隔壁同事生日！優惠大加碼，會員於7/11當日到全家消費，Fa點數兩倍大放送，一起來祝小編的同事生日快樂吧！」
而7-11稍早也在粉專發文表示「來自各方的祝福我們誠摯感謝」，感謝消費者於全台368鄉鎮市區的支持，也不忘爆笑喊話「歡迎隔壁同事攜帶全家一起到7-11同歡，替OPEN將過生日」。
此外，更驚喜宣布還懷舊聖品「國民便當」以59元售價回歸開賣。且明（12）日北市中正區思源街的「博源門市」限定，免費送出100個國民便當，於當天上午10點30分開放排隊，上午11點起發送，每人限兌換一個。
兩大超商龍頭的逗趣互動，也讓網友笑喊「謝謝隔壁同事攜帶全家祝福OPEN將生日快樂」、「終於回應隔壁同事了，一起吃便當，生日快樂」、「相愛相殺，兩位小編會不會下班後一起吃消夜阿？」、「全台灣的超商一片祥和」。