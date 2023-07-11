《木曜4超玩》團隊爆集體離職！關鍵人物全走光 老闆Eric回應了
YouTube節目《木曜4超玩》擁有234萬訂閱者，人氣超高，其中「一日系列」更是深受網友喜愛，主持群邰智源（邰哥）、KID、溫妮、泱泱、謝坤達和阿部瑪利亞也各自擁有一票忠實粉絲。節目播出9年，近日卻爆出集體離職事件，木曜幕後團隊疑似大換血，像是製作人阿良在6月底公開宣布留職停薪，此外，也有許多員工得知公司有資遣計畫後，主動提離職，對此，麥卡貝老闆Eric也說話了。
記者郭佩蓉/綜合報導
根據《ETtoday》報導，木曜4團隊結束美洲拍攝行程回台後，麥卡貝老闆Eric就私下找了製作人陳百祥商討日後的節目規劃，豈料卻是「大規模人事調整」。像是製作人阿良在6月底曾公開透露因為個人規劃，留職停薪到日本留學，他當時在IG表示：「不知不覺就六年過去了，同事來來去去，拍了很多自己覺得很屌的企劃、題材，甚至開始做了專案，這樣一路上遇到了好多人，去過了很多地方，也跟很多想合作的明星、歌手、YouTuber等等合作，想想這一切的收穫真的是無可取代！是我的寶藏啊！」
此外，也有多名工作人員「被離職」，有些人員在上個月底被老闆約談，也收到部門資遣通知，離職日則訂在7月10日，此外，還有員工是得知公司有資遣規劃後主動提出離職。而《木曜4超玩》在10、11日的「一日系列」拍攝中，除了離職員工以外，也沒有看見幕後關鍵人物陳百祥的身影，引人猜想。對此，Eric也表示，《木曜4超玩》是很早期讓幕後工作人員出現在鏡頭前，甚至有互動的節目，反應也很熱烈。而針對「集體離職」一事，他也證實團隊有多人離職，不過他沒有收到陳百祥的離職申請。
《木曜4超玩》已經邁入第九個年頭，Eric對於員工的離開表示尊重，他認為可能節目做久了，離職是可以理解的，也表示所有決定都是最好的決定。至於之後的計畫，他表示會很有誠意的把節目做好，未來的拍片計畫也會更多，會盡力做好節目呈現給觀眾們。