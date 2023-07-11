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PLG選秀／阿拉薩當攻城獅選秀洋狀元！完整名單出爐

▲臺灣藝大洋將阿拉薩獲得新竹攻城獅青睞，成為本屆選秀狀元。（圖／陳明中攝）
▲臺灣藝大洋將阿拉薩獲得新竹攻城獅青睞，成為本屆選秀狀元。（圖／陳明中攝）

記者吳政紘/綜合報導

職籃P. LEAGUE+聯盟（PLG） 今（11）日將進行2023 選秀大會，最終本屆有40人確定參與今年選秀，其中本土球員為32人。擁有「狀元籤」的球隊為新竹街口攻城獅，他們將指定哪一名球員也受到外界矚目，第一輪第一順位，台藝大洋將阿拉薩確定被攻城獅選中，當選選秀狀元，輔仁大學喬楚瑜當選榜眼加入桃園領航猿，丁冠皓探花加入寶島夢想家，高雄鋼鐵人選擇丹尼爾，新北國王選擇蘇培凱，台北富邦勇士選擇蔡鎮嶽，第二輪，攻城獅選擇了王翊帆、高雄鋼鐵人選擇了劉承彥，就這樣結束選秀。

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▲2023PLG選秀舞台。（圖／PLG提供）
▲2023PLG選秀舞台。（圖／PLG提供）

第二輪第一順位，攻城獅選擇了王翊帆、高雄鋼鐵人選擇了劉承彥，桃園領航猿選擇放棄、新北國王選擇放棄，台北富邦勇士選擇放棄。

第三輪第一順位，攻城獅選擇了放棄，高雄鋼鐵人也選擇放棄，結束這次的選秀會。

根據選秀規則，各球團依選秀順序依序選拔球員，或放棄選秀權，經選拔之球員不得由其他球團再次選拔，待所有球團選拔完畢或放棄選秀權後，即進入下一輪選秀；待無球員可選拔或所有球團均放棄時，該年度新人選秀會即結束。每一輪之選秀順序皆與前一輪相同，凡放棄選秀權之球團，不得於下一輪再行選拔。

▲世新大學畢業的丹尼爾很有機會在首輪就獲得球隊指名。大專體總提供
▲世新大學畢業的丹尼爾很有機會在首輪就獲得球隊指名。大專體總提供
本屆新人選秀會的報名截止日為6月17日，一開始聯盟宣佈有51人報名，42人符合資格。但在7月5日之後，隨著林彥廷和唐維傑等人放棄參與該聯盟選秀，最終有40人確定參選。

▲吳沛嘉（右）在世新大學是攻擊主力。（圖／大專體總提供）
▲吳沛嘉（右）在世新大學是攻擊主力。（圖／大專體總提供）


本次投入選秀的球員在位置上，前鋒15人、後衛18人、中鋒7人；球員參選身份方面，外籍生8人，本土球員32人；其中有8人破200公分，喬楚瑜和吳沛嘉是唯二的本土球員。

在選秀順位方面，依序是攻城獅、鋼鐵人、夢想家、領航猿、國王、勇士，不過在首輪鋼鐵人和領航猿因為之前的兩筆交易，雙方互換了該輪的選秀順位。

輔仁大學喬楚瑜，有機會被PLG球隊選中。（圖／記者林柏年攝 ,）
輔仁大學喬楚瑜，有機會被PLG球隊選中。（圖／記者林柏年攝 ,）


2023年PLG選秀大會40名參選球員名單如下：九龍、吳政昕、蔡鎮嶽、阿拉薩、王正文、廖景泰、吳沛嘉、簡賀宇、丹尼爾、沙巴斯丁、張兆辰、許敬恩、蔣浩文、李沛澄、楊皓韋、蔡亞軒、蔡紘揚、謝承諳、陳澔翔、陳力行、范哲浩、陳昭群、劉光尚、陳駿偉、陳逸、巫紹齊、沙鹿、蘇格爾、劉彥廷、喬楚瑜、歐力士、黃子軒、涂亦含、林勵、郭振復、丁冠皓、王翊帆、劉承彥。


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