預防登革熱重複感染　陳其邁簡訊提醒104年感染者防蚊叮

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同時，陳其邁也責請衛生局、工務局、經發局、農業局、勞工局針對醫院、長照機構、社區照護機構、工地、市場及移工宿舍等已知社區特定風險場域立即加強落實防疫，以阻斷登革熱病毒經由感染者與環境中病媒蚊入侵在地社區；同時也要求教育局、公園管理處等落實校園及公園綠地等環境維護管理工作，有效降低社區病媒蚊風險。
高雄市今（11）日新增本土登革熱確診1例（112年第11例本土登革熱），為昨天公布高度疑似個案，個案為居住於湖內區8個月大女嬰，經疫調近期曾由家人帶至台南市仁德區(疫情群聚地區)，7月5日開始出現發燒、四肢紅疹等登革熱疑似症狀，經就醫後仍持續發燒，7月8日就醫採檢NS1快篩陽性並通報，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。
同時也新增境外移入登革熱確診1例（112年第11例境外移入登革熱），居住於左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，7月4日、5日及8日曾前往醫療院所就醫，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。防疫團隊今(11)日，已針對兩案居住地半徑100公尺室內外同步地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。
因應台南登革熱疫情持續擴大，特別提醒高雄市轄內各公、私場域之所有人、管理人、使用人或行為人務必落實環境管理，謹慎定期巡檢並清除積水容器，以防埃及斑蚊或白線斑蚊孳生，如查獲孳生病媒幼蟲，將會依法裁罰新臺幣1,200元以上罰鍰，近期衛生局將會發簡訊提醒已經完成登革熱防制專責人員教育訓練的人員，加強落實權管場域環境維護。
衛生局表示，由於台南市及東南亞各國登革熱疫情嚴峻，請市民朋友前往台南市及東南亞登革熱高風險區域，請務必做好防蚊措施，如穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可之防蚊藥劑，減少病媒蚊叮咬傳播風險。