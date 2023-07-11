高雄今登革熱本土+1、境外移入+1　市府召開專家會議

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同時也新增境外移入登革熱確診1例，居住於左營區20多歲男性，經疫調6月29日從泰國入境返國，7月4日出現發燒、頭痛及肌肉痠痛症狀，7月4日、5日及8日曾前往醫療院所就醫，7月9日至醫院急診後住院，登革熱NS1快篩陽性，經實驗室檢驗為PCR陽性確診。防疫團隊今日，已針對兩案居住地半徑100公尺室內外同步地毯式孳生源檢查及噴藥滅蚊等緊急防治工作。
因應台南登革熱疫情持續擴大，高市府也特別提醒高雄市轄內各公、私場域之所有人、管理人、使用人或行為人務必落實環境管理，謹慎定期巡檢並清除積水容器，以防埃及斑蚊或白線斑蚊孳生，如查獲孳生病媒幼蟲，將會依法裁罰新臺幣1,200元以上罰鍰，近期衛生局將會發簡訊提醒已經完成登革熱防制專責人員教育訓練的人員，加強落實權管場域環境維護。
而市長陳其邁昨日則晚間則邀集病媒生態、公衛防疫及感染科、重症醫學臨床醫師共9位專家學者（白秀華教授、林孟志教授、林俊佑主任、柯乃熒博士、徐爾烈名譽教授、張科副院長、劉韋良博士、劉碧隆主任、鍾飲文院長）召開登革熱專家會議，聽取專家意見。
會議中指出，高雄市104年登革熱大流行為登革熱第二型，今（112）年目前台南市群聚疫情為登革第一型，民眾若先後感染不同型別的登革病毒，容易出現出血症狀而導致重症風險，若無及時就醫最嚴重的狀況死亡率可達50%。
陳其邁立即指示衛生局發送簡訊通知曾感染登革熱民眾謹慎防蚊，若出現持續發燒、牙齦出血、流鼻血、嘔吐、嚴重腹痛、吐血、解黑便、躁動、皮膚出現紫斑、昏睡休克等登革熱重症警示徵象，務必立即就醫；特別是65歲以上長者、具有慢性病史（糖尿病、高血壓、洗腎、癌症等）或104年曾感染登革熱的市民朋友。