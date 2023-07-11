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專訪／林庭謙CBA三年換來頂薪合約　曾面臨轉型壓力、被吐口水

▲天津先行者隊與林庭謙續約，年薪約2000萬台幣以上。（圖／取自FIBA官網）
▲天津先行者隊與林庭謙續約，年薪約2000萬台幣以上。（圖／取自FIBA官網）

記者廖聿偉/澎湖報導

台灣旅外好手林庭謙今夏傳來好消息，過去3季的突出表現受到球團肯定，母隊CBA天津榮鋼已與他完成了續約，且簽下一份3年的頂薪合約，推估年薪高達2000萬元以上台幣。林庭謙今出席澎湖籃球公益活動，也接受《NOWnews今日新聞》專訪，分享旅外三年的心路歷程，也首度回應簽下頂薪合約的心情。

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23歲的林庭謙上季在合約年再創巔峰，場均出賽達39.6分鐘，轟下18分，寫下職業生涯新高，同時還貢獻6.2助攻，1.8抄截和0.4阻攻，兩分球命中率51%，繳出全方面的亮眼成績單，成為續簽頂薪合約的關鍵。

林庭謙表示，「很感謝球團領導層的肯定，從第一年主打得分後衛，到第二年開始轉型成控球後衛，經歷許多挫折，但教練團仍給我很多機會，今年在攻擊型控球角色上更成熟，表現漸入佳境。」

▲林庭謙將加盟天津先行者，且簽下三年的頂薪續約。（圖／啟程國際提供）
▲林庭謙將加盟天津先行者，且簽下三年的頂薪續約。（圖／啟程國際提供）
上季林庭謙四度單場轟破30分，其中今年1月8日對上四川隊，單場拿下32分，平生涯新高，但林庭謙仍認為，「表現起伏太大，雖然有幾場飆分秀，但也有多場手感低迷，如何維持穩定表現，是新球季的課題。」

2021-22 CBA球季受到疫情影響，採取泡泡模式，林庭謙坦言，調整的節奏很不一樣，在泡泡模式中打球，賽程會突然很密集，之後又會休息一段時間，再移到下一個城市打球。上季則恢復正常的主客場制，在很多城市間移動，體力負擔比較重。

林庭謙在CBA打出成績，在天津也累積許多粉絲，「在這座城市很多人認識我，也被很多人肯定，今年合約到期時，其實很希望繼續留下來，很開心球隊給我機會。」他也透露，「其實中國某些城市球迷很激情，會朝客隊球員丟東西，甚至是吐口水。」

在CBA賽場上多次與台灣好手陳盈駿過招，林庭謙說，「在場上各司其主，大家都很想贏，所以不會有太多互動，但私底下其實會聯繫，之前在泡泡模式打球，也會一起約吃飯。」

林庭謙被視為是未來中華隊的核心戰力之一，他認為，「若能選進國家隊，一定全力以赴，其實我們這批球員都很有潛力，相信國際賽成績會越來越好。」

▲天津先行者隊與林庭謙續約，年薪約2000萬台幣以上。（圖／取自FIBA官網）
▲天津先行者隊與林庭謙續約，年薪約2000萬台幣以上。（圖／取自FIBA官網）

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