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年逾萬人死於肺癌！美時肺癌藥獲加速核准　下5年拚轉混合型藥廠

▲美時副總經理沈燁透露，下個5年將要從學名藥廠轉型成為混合型藥廠。（圖／記者許若茵攝，2023.07.11）
▲美時副總經理沈燁透露，下個5年將要從學名藥廠轉型成為混合型藥廠。（圖／記者許若茵攝，2023.07.11）

記者許若茵／台北報導

根據衛福部統計，111年就有破萬人死於氣管、支氣管和肺癌。美時製藥宣布，旗下肺癌用藥Zepzelca已獲食藥署加速核准。美時副總經理沈燁也透露，下個5年將要從學名藥廠轉型成為混合型藥廠。

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衛福部111年國人死因統計結果中，癌症死亡人數為5萬1927人，死亡率第一名的是氣管、支氣管和肺癌，有1萬53人死亡，年增率1%，肺癌與肝癌已經連續43年排名前2名。美時製藥預估，台灣每年新增肺癌1萬4000位至1萬5000位患者，小細胞肺癌每年新增新900至1000位患者。

美時宣布，旗下肺癌用藥Zepzelca已獲衛福部食藥署的加速核准，沈燁解釋，此藥物主要用於治療含鉑劑化療後轉移性小細胞肺癌（SCLC）的成年患者，食藥署加速核准，將可促進藥物的開發及加快滿足的嚴重疾病的醫療需求。

沈燁說，在2021年底，美時與西班牙上市藥廠PharmaMar S.A簽訂了獨家協議，授權美時於臺灣市場獨家經銷肺癌新藥ZEPZELCA，目前ZEPZELCA已於美國、歐洲、新加坡和南韓等主要市場商業化。

美時2022年營運表現，合併營收146億元，年增16%，每股盈餘11.59元，年增111%，為達公司價值最大化，沈燁指出，公司有亞洲市場、全球外銷2個商業平台，營收比例約各一半，其中深意就是分散風險，「因為任何一個世界市場波動都是有風險的，不把雞蛋放在同一個籃子」。

沈燁分享，近5年美時轉型過程中，主要是地域擴張，美時從台灣藥廠變成亞洲藥廠，再變成世界藥廠，下一個5年，要從學名藥廠轉型成為混合型藥廠，也就是不僅要保持學名藥廠的本色，更要添加新藥成分，並「搶灘」收購品牌藥作為敲門磚，成為打開新興領域的一條路徑，並採合作開發模式、授權新藥、生物相似藥等策略。


 

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