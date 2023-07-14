解封出國玩！網友激推：這款隨身藥品必帶

疫情解封，悶了好久終於可以出國，不少民眾都開始報復性出遊，但是說到出國旅行，每個人絕對有一份自己的必備物品清單，來防止自己漏帶東西，其中個人常備藥品更是相當重要的，除了基本的胃藥、止痛藥之外，網上也有不少常出遊的民眾，不藏私分享自己隨身藥品的必備清單，引發熱烈討論。
生活中心/綜合報導
民眾的常備藥品中，除了基本的口服藥之外，面對不同的環境，還要注意蚊蟲叮咬問題，尤其是可怕的小黑蚊來襲，更是讓人防不慎防，一個不小心就會被叮的滿身包，尤其是幼兒，只要一不留意就會滿身的紅豆冰，讓家長看了都心疼，而且紅癢難耐之餘，也完全丟失出遊的興致，為了解決這類出遊困擾，老字號藥品品牌綠油精，就特別推出了「止癢易」，來幫助解決蚊蟲叮咬及日常生活的止癢、皮膚搔癢問題。
這款綠油精「止癢易」能一次解決皮膚的紅、腫、癢問題，從蚊蟲咬傷、皮膚搔癢，到止癢消腫等，都能一瓶搞定，而且為了貼合出遊的便利性，綠油精「止癢易」還特別設計了三滾珠設計，只要輕鬆滾動就可以，絲毫不用擔心沾手問題，還可以達到按摩同時止癢，而且筆型設計，輕巧又方便攜帶，可以免去出遊帶太多藥罐子占空間的困擾。
另外，很多家長對於幼童使用的藥品成分相當謹慎，綠油精「止癢易」不含類固醇，也因此2歲以上的幼童到大人都能安心使用，只要搭配冰涼滾珠，每天在患部適量塗擦數次，內含的四大有效成分，LIDOCAINE、DIPHENHYDRAMINE HCL、D-CAMPHOR、L-MENTHOL，能幫助從清涼感緩解不適、阻止搔癢感擴散，再來阻斷過敏癢感的反應根源，達到快速有效地止癢消腫。現在康是美、屈臣氏以及全省各大藥局都有販售，想要跟夏日蚊蟲叮咬問題說掰掰？別忘了出遊前將綠油精「止癢易」加入常備藥品清單。
(衛部藥製字第058321號)
(中市衛藥廣字第11207024號)