黃心穎激吻人夫許志安！醜聞纏身4年 以歌手身分回歸演藝圈
香港女星黃心穎在2019年時被爆出在車上激吻人夫許志安，當年「安心偷吃」事件鬧得沸沸揚揚，醜聞讓兩人事業盪到谷底，不過隨著事件過去，許志安已經逐漸復出演藝圈，黃心穎在神隱4年後，也終於在近來宣布將以歌手身分重新出發，還將舉辦粉絲見面會。
記者吳雨婕/綜合報導
黃心穎於今年2月更新IG，並以「SumThing」推出個人音樂品牌，目前在YouTube頻道已經推出2首歌曲，分別是〈沙包〉與〈Crown Me〉，引人注意的是，其中單曲〈Crown Me〉還是在今年西洋情人節發布，〈沙包〉則是在上個月推出的。
而在歌曲〈沙包〉的介紹欄位上，寫著：「承受過無數次拳擊的沙包，不斷被揍得鼻青臉腫，因重擊而晃動，但她總是能夠重新回到最初的形狀，在未知的逆境中變得更強大，精神飽滿地等待下一次挑戰。」似乎意有所指黃心穎先前經歷的醜聞事件。
據港媒報導，黃心穎先前受訪時提到，之所以會選擇以前沒做過的東西，是因為做了會更加高興且有滿足感，在做之前都會有點害怕，但選擇做音樂，是想要面對這個恐懼，「我覺得很值得。」
除了推出歌曲外，黃心穎也在IG限時動態轉發粉絲見面會資訊，據悉她會在粉絲見面會現場演唱推出的2首新歌，雖然她以前是演員時，有許多歌唱機會，但這是她首度以歌手身分，暌違4年面對粉絲，讓她忍不住在IG表示：「緊張。」