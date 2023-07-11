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黃心穎激吻人夫許志安！醜聞纏身4年　以歌手身分回歸演藝圈

▲黃心穎4年前被爆出在車上激吻人夫許志安，沉寂許久，近期宣布以歌手身分復出演藝圈。（圖／翻攝黃心穎IG）
▲黃心穎4年前被爆出在車上激吻人夫許志安，沉寂許久，近期宣布以歌手身分復出演藝圈。（圖／翻攝黃心穎IG）

記者吳雨婕/綜合報導

香港女星黃心穎在2019年時被爆出在車上激吻人夫許志安，當年「安心偷吃」事件鬧得沸沸揚揚，醜聞讓兩人事業盪到谷底，不過隨著事件過去，許志安已經逐漸復出演藝圈，黃心穎在神隱4年後，也終於在近來宣布將以歌手身分重新出發，還將舉辦粉絲見面會。

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黃心穎於今年2月更新IG，並以「SumThing」推出個人音樂品牌，目前在YouTube頻道已經推出2首歌曲，分別是〈沙包〉與〈Crown Me〉，引人注意的是，其中單曲〈Crown Me〉還是在今年西洋情人節發布，〈沙包〉則是在上個月推出的。

而在歌曲〈沙包〉的介紹欄位上，寫著：「承受過無數次拳擊的沙包，不斷被揍得鼻青臉腫，因重擊而晃動，但她總是能夠重新回到最初的形狀，在未知的逆境中變得更強大，精神飽滿地等待下一次挑戰。」似乎意有所指黃心穎先前經歷的醜聞事件。

▲黃心穎醜聞纏身4年，近期宣布以歌手身分復出演藝圈。（圖／翻攝黃心穎IG）
▲▼黃心穎（上圖、下圖左）在2019年時被爆出劈腿人夫許志安。（圖／翻攝黃心穎IG、微博）
▲黃心穎（左）和許志安爆出偷吃事件，成為全民公敵。（圖／翻攝黃心穎微博）
 
據港媒報導，黃心穎先前受訪時提到，之所以會選擇以前沒做過的東西，是因為做了會更加高興且有滿足感，在做之前都會有點害怕，但選擇做音樂，是想要面對這個恐懼，「我覺得很值得。」

除了推出歌曲外，黃心穎也在IG限時動態轉發粉絲見面會資訊，據悉她會在粉絲見面會現場演唱推出的2首新歌，雖然她以前是演員時，有許多歌唱機會，但這是她首度以歌手身分，暌違4年面對粉絲，讓她忍不住在IG表示：「緊張。」

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