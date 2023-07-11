毒駕騎士自撞摔倒！下秒遭酒駕男撞飛亡 雲林列首起國民法官案
雲林一名李姓男子（64歲），今年3月間騎車行經雲林路三段不慎自撞安全島，不料當李男起身準備前往外車道撿拾散落物時，卻突然遭駕駛BMW轎車的王姓男大生（23歲）高速撞上，送醫搶救宣告不治，事後警方循線找到酒測值達0.25毫克的王男並移送法辦，今（11）日檢方偵結，依酒駕致死及肇事逃逸罪起訴，成為雲林地院首度由國民法官參審的案件。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，今年3月5日清晨李男騎車沿雲林路三段往斗南方向行駛，但卻不明原因自撞安全島，李男倒地後，隨即自行起身，並沿馬路撿拾散落物品，沒想到下秒竟遭一輛BMW轎車高速撞上，強大衝擊力導致汽車擋風玻璃破碎、保險桿受損，李男也噴飛數公尺倒臥血泊之中，肇事的王男見狀，非但沒有停下查看，反而還猛踩油門逃離現場。
警方獲報後，雖立刻協助傷者送往台大醫院搶救，但最終仍於當天日4時52分宣告不治；案經調查，檢警發現王男酒測值達0.52毫克，至於死者李男則是被驗出甲基安非他命過量，全案後續將由國民法官參審。
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