「笑氣」無法解憂　暑期開趴濫吸恐癱瘓危及生命！

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台灣首個被列管的關注化學物質行政院環境保護署已於109年公告將Nitrous oxide（氧化亞氮，N2O，俗稱笑氣）納為列管關注化學物質加強管制，笑氣一般合法用途為醫療輔助麻醉劑、食品業發泡劑及工業金屬抗氧化劑等，由於取得價格相對便宜，又可以供多數人使用，且易被誤以為不會傷害身體。加上由於笑氣有麻醉止痛效果，警政機關近年於夜店、旅館等場所曾查獲多起青少年吸食毒品時，發現併同吸食笑氣助興。
台北市環保局提醒，一旦違法吸食、持有笑氣者，可依「毒性及關注化學物質管理法」處3萬元至30萬元罰鍰。暑期將結合台北市警察局等單位加強聯合稽查作業並加強宣導，呼籲民眾、八大場所及旅宿業者，若發現有人攜帶不明鋼瓶及吸食氣球，立即通知警方前往取締，目標有效遏止並減少民眾違法吸食情況，避免民眾不當使用笑氣，不但影響人體健康且違法遭罰。
用於手術麻醉 與酒精併用有危害根據衛生福利部食品藥物管理署資料指出，Nitrous oxide學名為一氧化二氮或氧化亞氮，在常溫常壓下為無色、無味氣體，於醫療使用上須與O2（氧氣）併用，但因本身的效力無法達到深度的手術麻醉，故一般僅用於手術前的麻醉誘導或牙科手術，若與其他麻醉藥併用，有加乘作用。
笑氣為短效的吸入性全身麻醉劑，吸入約15到30秒即可產生欣快感，並可持續2到3分鐘。氧化亞氮會使與維生素B12合成及代謝有關的酵素失去活性，因而影響有維生素B12參與的正常生理功能。長期使用會產生末梢神經及脊髓病變，出現手麻、腳麻、無力走路、立體感完全喪失等症狀，或產生巨大型紅血球貧血症、嗜中性白血球及血小板過少等，並可能產生精神異常，如嗜睡、抑鬱或精神錯亂等。因醫療使用氧化亞氮時，都會加入70%-80%的氧氣，但時下青少年則未使用氧氣，常與酒精或其他藥物併用，容易有中毒危險，會造成嚴重身心傷害。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58404
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