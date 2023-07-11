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女星華千涵座位擺滿餿水遭霸凌　只因被讚「妳很可愛」

▲華千涵（左）因吸引學長注意遭到霸凌。（圖／記者葉政勳攝）
▲華千涵（左）因吸引學長注意遭到霸凌。（圖／記者葉政勳攝）

記者羅凌筠/台北報導

三立八點檔《天道》增添新劇情，由陳謙文、林昀希、盧彥澤、華千涵換上制服回到高中生，新的校園故事線展開，華千涵今（11）日出席記者會受訪，分享自己10歲入學讀劇校，當時有一位學長隨口講句「妳很可愛」，從此她在餐廳座位和桌子上都會有餿水，學長知情後勸學姊放過她，華千涵的下場更加慘烈。

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華千涵劇校是統一住宿管理，她說晚上睡覺時總覺得有顆頭在上方，驚醒發現是學姊惡作劇，警告她：「離學長遠一點。」華千涵說：「我發現以前對家裡環境比較好的容易受到排擠，大家都會注意妳穿什麼。」而她也確實家境不錯，有什麼3C新產品，都是班上比較快擁有的。直到後來她學會說髒話，才開始跟大家融入，還當上班長。

▲盧彥澤（左起）、黃玉榮、陳謙文出席《天道》 重返18歲記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.11）
▲盧彥澤（左）、陳謙文（右）在《天道》喊黃玉榮「校長」。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.11）
而林昀希個人沒被霸凌過，但她記得在上體育課時，就有女同學被學姊抓著頭髮，拖去別的地方，當時大家就嚇得趕快跑走。陳謙文表示自己高中是管樂隊，會吹喇叭、小號、薩克斯風多種樂器，因為和樂隊指揮交往，當時拒絕過女同學告白，還被拿球丟。他印象最深是在當兵時，由於單位有些輟學生，某些學歷高的同梯就愛找他們麻煩，還把他們拖到廁所。

▲陳謙文（左起）、林昀希、黃玉榮、華千涵、盧彥澤出席《天道》 重返18歲記者會。（圖／記者葉政勳攝 , 2023.07.11）
▲陳謙文（左起）、林昀希、黃玉榮、華千涵、盧彥澤出席《天道》 重返18歲記者會。（圖／記者葉政勳攝）
談到高中生活，黃玉榮距離更遠，他記得高中時沒談過戀愛，因為都跟男生混在一起，就只有打球和摩托車，但他印象最深是有隔壁班女生透過同學遞情書給他，結果兩人相約去紅茶店一次就沒聯絡，黃玉榮笑說自己其實也是外貌協會，但沒想到那位女生又寫信情緒勒索，表示5年後要相約在校園見面，不然這輩子她永遠不嫁，也算是另類的霸凌。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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