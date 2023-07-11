蘿莉塔曾被補習班老師性騷擾！「遭伸狼爪」嚇壞：防備心不足
藝人朱琦郁、蘿莉塔近日受邀上節目《辣個女生》，談到性騷擾事件，蘿莉塔立刻分享小時候去補習班上課，老師教課認真也喜歡拍照，教室中擺滿各種攝影作品，學生們也都對他很崇拜，老師當時想要找一位模特兒拍攝人像，因此找上蘿莉塔拍攝，她當時沒有防備心就答應，後來到老師家拍攝，拍攝到一半老師一直幫蘿莉塔整理衣服，之後就對她毛手毛腳，她才覺得不對勁，在那次之後就沒有回去補習了。
記者郭佩蓉/綜合報導
一般以為被騷擾只有女生的事，節目主持人天心就問小煜：「被前輩性騷擾的話該怎麼做？」小煜也第一次公開分享自己的故事，他表示18歲時認識一位帶知名演員的大牌經紀人，後來沒有跟他簽約，有一陣子沒有聯絡，之後有一次過年，那位經紀人邀約小煜到家裡，說要給後輩紅包，他一聽到紅包就不疑有他便前去，沒想到一到那位經紀人家，發現有一個只穿浴袍，裡面什麼都沒穿的老男人出來，聊天過程中還一直測試小煜是不是喜歡男生，把小煜嚇死了，還好後來浴袍男走回房間，當下小煜直接收了紅包就馬上離開。
朱琦郁年輕時也被性騷過，是在她當模特兒時參加電影選角，那時她常看到電影的投資者動不動就對女生手來腳來，所以一直和投資者保持距離。但有一次和經紀人跟那位投資者一起搭電梯時，那位投資者竟然趁朱琦郁要走出去電梯時對她毛手毛腳，還若無其事說再見。之後那位投資者來公司又正好碰見朱琦郁要去廁所，投資者就趁四下無人把她抓過去試圖要強吻，朱琦郁當下尖叫跑走才沒有讓他得逞，朱琦郁當下覺得五味雜陳，到底要不要告他？但當時真的年紀太輕，最後只有要求投資者道歉。
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