夏日危肌／摸到檸檬柚子起紅疹、皮膚大片變黑！　竟然是對光敏感

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光敏感為一種日光性皮膚炎，是指人體曬到太陽紫外線之後，曝曬部位如手臂、頸部或耳上出現皮膚過敏、紅腫、熱癢，類似日照後曬傷的狀況，甚至造成黑色素沉澱、小丘疹、小水泡的狀況。
除了光過敏患者，服用某些高血壓或心臟病藥物或食物，也可能出現一些光敏感皮膚炎，紅斑性狼瘡患者，也可能因為曝曬紫外線，造成症狀惡化，都必須特別留心注意。
光敏感分為2大類光敏感依臨床表現可分為光毒性（Phototoxic）與光過敏性（Photoallergic）2大類：
• 光毒性（Phototoxic）：
接觸感光物質又曬太陽，皮膚就會產生刺激的光毒性反應。例如先碰到檸檬、柚子、萊姆等「感光物質」的汁液，再照到太陽，就會出現紅、腫、痛或水泡等類似日照後曬傷的情況，而且容易留下色素沉澱。
• 光過敏性（Photoallergic）：
純粹是對太陽光過敏，多與免疫調節機制相關，不需要接觸到感光物質，只要照射到光，皮膚就會出現紅、腫、痛，以及脫皮、水皰等皮膚發炎症狀。
破解迷思 預防光敏感另外不少患者疑惑「以前好好的都沒事，怎麼年紀大了才出現？」黃毓惠說明，其實光敏感皮膚炎也會出現在中年族群，因此即使以前皮膚健康沒問題，年紀大了才冒出症狀並不奇怪。
想要應對光敏感，醫師建議預防勝於治療，盡量避免皮膚直接曝曬於太陽下，例如出門擦防曬、穿長袖。若碰到檸檬汁、柚子汁都需要清洗乾淨。一旦出現光敏感，建議盡快擦藥治療，安撫肌膚找回健康。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58384
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