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財富女神王宥忻離婚「10億財產對半分」！露面曝近況：不悔恨過去

▲財富女神王宥忻透露自從公布離婚消息後，收到很多人的關心與鼓勵。（圖／新北綠盟提供）
▲財富女神王宥忻透露自從公布離婚消息後，收到很多人的關心與鼓勵。（圖／新北綠盟提供）

記者郭佩蓉/綜合報導

財富女神王宥忻日前宣布結束12年婚姻，10億財產將與前夫對半分，她透露自從公布離婚消息後，收到很多人的關心與鼓勵，「對我來說，生命這趟旅程我總是活在當下，絕不把時間浪費在悔恨過去！現在變成單身，心境上確實少了一些羈絆，反而更能聚焦在自己想做的事情，尤其是有益於社會大眾的事，我特別感興趣。」

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▲王宥忻離婚後，透露「絕不把時間浪費在悔恨過去」。（圖／新北綠盟提供）
▲王宥忻離婚後，透露「絕不把時間浪費在悔恨過去」。（圖／新北綠盟提供）
王宥忻昨（10）日應新北市政府經濟發展局之邀，擔任「2023新北永續城市-產業淨零論壇」主持人。為了出席這場極有意義的活動，她特別去了解全世界淨零的時間表，以及新北市在氣候變遷行動的推動與政策，意識到自己身為地球的一分子，可以做更多，一起守護地球。她也鼓勵大家，首先要意識到自己可以是減碳的一分子，如搭乘大眾運輸、共乘、節能省電等，購買效能佳的電器或設備來提升能源效率，從生活行動做起。

▲王宥忻開始會騎電動車代步。（圖／新北綠盟提供）
▲王宥忻開始會騎電動車代步。（圖／新北綠盟提供）
王宥忻強調，當她讀到這些內容後，就率先實踐，第一步，她開始減少讓司機開豪車接送，常常騎Ubike或電動機車代步，有次會議提早結束，她就搭捷運回家，覺得節能減碳又方便；此外，她還檢查豪宅內所有的電器，裝了節能裝置，甚至當起省電督察，督促家人養成隨手關燈、拔插頭的習慣，電費果然大幅降低，呼籲大家養成好的習慣，在愛護地球的同時，其實也降低了生活開銷，一舉兩得。

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