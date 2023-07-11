劉亦菲被外媒誤報死訊！離譜原因和李玟有關 烏龍照讓人看不下去
唱跳天后李玟「Coco」5日驚傳驟逝，享年48歲，離世消息震驚各界，也引來不少外媒報導。沒想到，其中一間外媒《Film Junkie》在報導李玟死訊時，圖片竟使用了李玟及劉亦菲的合成照片，讓不少網友認為錯得離譜，也在該報導臉書貼文下方留言熱烈討論，目前已累積21萬人按讚。
記者賴禹妡/綜合報導
外媒《Film Junkie》6日在報導李玟死訊時，標題寫著「Disney’s Mulan Actress Coco Lee Dies Suddenly Aged 48（迪士尼電影《花木蘭》女演員李玟驟逝，享年48歲）」，不過配圖卻是將李玟及劉亦菲主演《花木蘭》真人電影的海報組在一起，被網友發現後立即引起熱議，臉書貼文已有21萬人按讚。
該篇報導至今尚未修正，引來許多網友留言討論，「嚴格地說，李玟曾幫花木蘭動畫中文版配音，也是花木蘭的演員之一」、「Coco沒有演花木蘭啊，花木蘭是劉亦菲演的」、「Coco跟劉亦菲演的花木蘭沒什麼關係耶」。不少人認為，應該是因為李玟曾擔任過迪士尼動畫電影《花木蘭》的中文配音，還演唱動畫主題曲，劉亦菲則是迪士尼真人版《花木蘭》女主角，才會讓該間外媒不慎搞錯。