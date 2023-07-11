執政近10年！強人總理帕拉育宣布退出政壇 泰國週四將選新任總理
今年泰國大選慘敗的現任總理兼國防部長帕拉育（Prayut Chan-o-cha）已經執政十年，在7月13日正式選出新任總理前，帕拉育先是鬆口表示願意和平轉移政權，「做好交接給新政府的準備」，接著又在今（11）正式宣告自己將會退出政壇與退黨，承諾直到新政府成立前，自己仍將繼續擔任看守首相。
國際中心楊智傑／綜合報導
泰國大選落幕後，新政府的籌建並不順利。儘管泰國總理帕拉育承諾將和平過渡政權，但前進黨主席皮塔（Pita Limjaroenrat）能否順利拜相，態勢仍未明朗。而就在今日，帕拉育也透過政黨發出聲明，表示自己從今起將正式退出政壇，同時辭去泰國人團結建國黨（United Thai Nation Party）黨員的職務。」
69歲的帕拉育是軍人出身，自2014年發動軍事政變上台後，執政將近10年令泰國民眾對現任執政聯盟失去耐性，年輕世代更對軍事政變極度反感。今年的選民投票意向儼然成為了維持現狀與反對軍人繼續執政兩大陣營的對峙。
分析人士原本擔心如果選出新總理的過程出現爭議，帕拉育的看守政府不排除繼續留任，屆時抗議者可能會走上街頭，不過帕拉育今天的聲明出爐後會對泰國政局帶來何種改變仍有待觀查。
泰國本周四即將選出新任總理，泰國社會普遍希望國會能順利選出下一個總理並組成跨黨派聯合政府，讓泰國政局穩定，全力發展疫後經濟。在大選勝出的前進黨黨魁皮塔，日前已與為泰黨等七個政黨組成聯盟，並表示有信心可以從參議員那裏得到足夠的票數成為總理。