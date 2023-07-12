大同大學淪毒窟！實驗室爆炸意外偵破3製毒工廠　校方回應了

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檢調指出，7名共犯中有名易姓製毒師，在習得製毒技術後，以製作醫療用顯影劑為由，另在承租高雄市大寮區2間廠房，自行找4人再組製毒集團；檢調先後搗破3座製毒工廠，逮捕章嫌在內共12人，並查扣K他命成品、半成品及原料共15噸，粗估市值約4.5億元。
此案曝光後引發全台關注，大同大學發布聲明指出，品庠醫藥是2019年4月1日以「研發西藥學名藥計畫」申請進駐該校「創新育成中心」，校方依據品庠公司所提送之申請資料進行審查，經評估本校教師具有相關之專長，可提供企業所需之諮詢服務，因此同意品庠公司申請，僅提供所需之實驗室，並未提供任何設備，且校方每半年會安排人員實地訪查，不過歷次訪查過程中，並未發現有可疑之設備與異常氣味。
大同大學表示，2021年10月，品庠公司提出擴大使用空間範圍之申請，校方經審查後同意進行實驗室擴充，整修過程中，本校亦不定期進行安全訪視，直至111年3月14日因品庠新添購設備試車不慎造成失火，為確保校園安全，本校立即要求品庠公司撤離本校育成中心。此後本校重新審視育成廠商進駐情形，對於進行藥品合成或易有工安危害之育成廠商，列為不得進駐之對象。
大同大學強調，學校與品庠醫藥並未簽署任何產學合作計畫，亦未有學生至該公司實習或就業，當初雙方簽訂的合約也明訂「進駐企業不得於本校從事不法、具危險性之活動」，品庠公司已明顯違反與本校之合約，且對於先前實驗室失火所造成本校之損失，待清查損失後請求賠償。感謝刑事警察局破獲此一製毒集團，本校也會堅定為維護校園安全做努力。
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