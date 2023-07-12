不容忍！越南號召全民抵制中國 檢舉「九段線」影片可拿獎金
對於中國三番兩次在地圖上「吃豆腐」的行為，越南政府開始強硬起來，無論是好萊塢強檔上映片《芭比》，或是韓國天團BLACKPINK官網曬出的全球演唱會地圖，都因出現「九段線」地圖，被越南政府禁演或發函禁止。而中國電視劇《向風而行》也因為出現「九段線」地圖被全面下架，河內當局還打算更進一步制定獎勵規則，鼓勵民眾踴躍檢舉，將取締「九段線」相關影像變成全民運動。
國際中心賴正琳／綜合報導
過往中國和鄰國針對南海議題有非常多摩擦，中國政府主張有主權的陸地和海洋明顯和事實不符，今年開始越南政府決定零容忍中國政府長時間以來不合乎國際外交的行為。綜合外國媒體報導，越南電影局局長韋建成（Vi Kien Thanh）表示，因為人力不足，難以在審核上難以做到滴水不漏，因此正在建立全民檢舉機制，鼓勵民眾一起擔任「糾察隊」，只要發現有「九段線」地圖的影片，都可以舉報並拿獎金。
根據2022年的越南電影法，對網路或社群平台上發布的影片採取事後審查制。韋建成說，越南電影局成立工作小組，管理網路上發布的影片，每天分早午兩班檢查；由於網路影片數量龐大，目前只能抽樣檢查，導致若干違法影片在網路上流傳，必須請觀眾和媒體幫忙。
中國以「九段線」對南海提出「歷史性權利」主張， 2016年經海牙常設仲裁法院（PCA）裁定在國際法之下不具效力。然而中國仍時常透過網路或書面宣傳向外傳達錯誤資訊，這場「意識形態之爭」越演越烈，越南政府擔心中國的錯誤資訊誤導國民或幼童，積極取締並邀請全民參與。