今日廣場》沈迺訓／用兩岸牌尋求「侯郭合」

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取得郭台銘首肯絕非易事，因此關鍵必須鎖定郭念茲在茲的人生歷史定位。如何在副總統的高度上讓郭完成他的內心所期盼得到的歷史定位，是說服郭同意搭配參選副總統的攻心大計。
有鑑於此，侯陣營應重視郭台銘追求兩岸和平歷史大義的決心。日前郭台銘前往金門倡議「金門和平宣言」，主張要在「一中各表」的原則基礎上，站穩中華民國的立場，和中國大陸重新展開談判，並以金門作為兩岸新的常設談判地點。
郭提到倘當選「這四年首先做一項工作，把兩岸和平宣言給簽了。」足見他將兩岸和平大業視為首重。當時郭與賴清德同台時，特意要親自將宣言當面交給賴本人，顯示這份文稿對郭有重要特殊意義。
幾可斷定，兩岸和平是縫合郭侯關係的穿針線，也是兩人共同堅守的政治價值。強烈建議侯主動前往向郭請益兩岸關係，懇切地向郭索取「金門和平宣言」，公開邀請郭擔任副總統人選，並承諾當選後將總統專屬的兩岸關係職權全權交付副總統主導，讓郭完成兩岸和平宣言簽訂的人生歷史定位。
侯應把創造歷史定位的機會讓給郭，由郭台銘以副總統兼任兩岸特使的雙重身分完成《兩岸和平宣言》的簽訂，成就郭一心追求的歷史定位。如此既可代位行使總統專屬的兩岸職權，又能一圓簽訂《兩岸和平宣言》宿願，相信於大義能滿足郭台銘在政治上的雄心想望。
用侯郭配爭取台灣人民對兩岸和平的殷殷期盼，是國民黨制勝的絕佳組合。誠心期盼郭台銘先生能夠大局為重，用大是大非的價值觀回應侯的懇切請求，為台灣人民免於戰火的威脅，此乃郭台銘的無上功德，無須再為總統的名相所罣礙。
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