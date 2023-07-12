COVID-19二確人數漸增　未來疫苗怎麼打？李秉穎曝接種趨勢

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二確數漸增有2原因 新冠未來可能感冒化李秉穎醫師分析，COVID-19二次確診人數增加主因，是新冠病毒屬於RNA病毒，本就會不停變異、產生突破性感染，另一方面也與自然感染或疫苗產生的免疫力隨時間下降有關，目前也推測新冠病毒將逐漸納入常態化呼吸道病毒，重覆感染也將更常見。
不過李秉穎醫師點出，變異病毒都有免疫逃脫的特性，但像XBB病毒株雖會造成確診數增加，不過所造成的重症、死亡比率不會大幅增加，這是因為COVID-19可能會逐漸「感冒化」，並以輕症感染為主。
疫苗「安全性」將成考量重點 疫苗如何選擇？李秉穎醫師指出，在COVID-19剛流行時，疫苗以有效性為主要考量、安全性考量較少，是因為接種疫苗引發的不良事件，嚴重性遠低於新冠感染併發重症的風險，因此接種疫苗利大於弊；不過隨著疫情趨緩，未來感染若以輕症為主，如果接種的疫苗如果會產生重大副作用甚至危及生命的話，就不一定是利大於弊，所以未來疫苗的「安全性」將是更被關注的因素。
目前疫苗製造商如莫德納、BNT、Novavax在數個月前就開始針對 XBB.1.1.5 進行疫苗研發，預計秋季供應接種。各家初步數據均顯示可對 XBB 變種產生強烈免疫反應，民眾如何選擇？李秉穎醫師認為，目前沒有數據顯示各個疫苗針對XBB保護力的差異，但若以疫苗原理來看，蛋白質次單元疫苗的安全性比mRNA疫苗、腺病毒載體疫苗來的高，副作用比例也較低，因此以｢安全性、副作用｣為優先考量的民眾，可參考選擇次蛋白單位疫苗。
未來疫苗2走向 須依變異株變化每年施打疫苗？面對新冠病毒不停突變、免疫逃脫，李秉穎醫師指出，目前對於未來接種建議大致有兩種看法，一種是疫情逐漸感冒化，未來不一定要每年接種一次疫苗；另一種看法，則是未來將比照流感疫苗，每年根據新變異株製成新疫苗提供接種。
新冠病毒仍在持續變化，未來COVID-19是否感冒化、是不是都用變異株病毒來做疫苗，各界也在持續觀察。李秉穎醫師也強調，原始株製成的疫苗對XBB並不是完全沒有保護，呼籲民眾平時做好個人防護，勤洗手，未曾接種任何一劑疫苗的族群也主動預防接種，提升防禦力。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58465
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