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站穩越南招生市場！明新科大於胡志明市成立海外辦公室

▲為拓展國際生源，明新科大日前與越南當地教育單位合作，於胡志明市共同成立聯合招生服務中心。（圖／明新科大提供）
▲為拓展國際生源，明新科大日前與越南當地教育單位合作，於胡志明市共同成立聯合招生服務中心。（圖／明新科大提供）

記者李琦瑋／台北報導

為降低少子化衝擊、拓展國際生源，明新科技大學日前與越南的明英集團旗下西貢人文高中，在胡志明市共同成立聯合招生服務中心，是全國大專院校唯一於越南成立招生服務中心的學校。明新科大副校長兼國際長廖信德接受《NOWnews今日新聞》採訪時表示，在當地設辦公室，能提供更直接的服務，與家長、學生保持密切聯繫，增加招生優勢。

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明新科大校長劉國偉表示，明新自2017年配合政府推動新南向教育政策，前往越南、菲律賓及印尼等國家招生，開設「國際學生產學合作專班」邁入第7年，現有887位專班學生，涵蓋光電、機械、電機、化材、電子、土環及工管等科系，已有3屆國際專班畢業生，畢業後回歸母國投入職場，成為台商海外的重要幹部人才。與明英集團合作，在越南胡志明市正式成立招生服務中心，除了已站穩越南招生市場，更將扮演促進台灣與越南教育交流的任務，尤其利用台灣高科技的優勢吸引越南年輕學子來台灣就學，培養人才。

明英集團董事長黃文調則表示，旗下的教育單位配合台灣新南向人才培育政策而與明新科大結緣，自2018年合作至今已經培育許多人才。將與明新科大雙方持續推動人才培育，規劃在越南各省成立招生服務中心，希望讓更多越南的學生，前往明新科大就讀，將所學得的知識及經驗帶回越南，畢業後回國服務，促進越南科技產業的發展。

廖信德指出，新南向政策「國際學生產學合作專班」，是明新校務推動國際化的重要策略之一，加上跨國雙聯學制、產學碩士專班、華語文班、一般國際學位生與研究生等的招生，拓展國際教育。在胡志明市新富郡成立第一間辦公室，是全國大專院校唯一於越南成立招生服務中心的學校，未來將於越南各地陸續成立聯合招生辦公室，以「海外招生、教育訓練、就業輔導」方針，站穩海外招生根基。

廖信德說，台灣很多學校在招生初期會透過留學中心，但畢竟不是學校的人，辦事總是不放心，再加上教育部有要求學校得親自去海外招生，沒有設辦公室的話，可能偶爾去一次而已，現在設置海外辦公室，就能隨時提供服務，與家長、學生密切接觸，同時也會支援當地合作高中的華語課程。

另外他透露，教育部正在規劃，讓明新科大主導越南的海外招生辦公室，將來也會協助其他學校招生，其他國家會由他校來主導。

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