站穩越南招生市場！明新科大於胡志明市成立海外辦公室

我是廣告 請繼續往下閱讀
明英集團董事長黃文調則表示，旗下的教育單位配合台灣新南向人才培育政策而與明新科大結緣，自2018年合作至今已經培育許多人才。將與明新科大雙方持續推動人才培育，規劃在越南各省成立招生服務中心，希望讓更多越南的學生，前往明新科大就讀，將所學得的知識及經驗帶回越南，畢業後回國服務，促進越南科技產業的發展。
廖信德指出，新南向政策「國際學生產學合作專班」，是明新校務推動國際化的重要策略之一，加上跨國雙聯學制、產學碩士專班、華語文班、一般國際學位生與研究生等的招生，拓展國際教育。在胡志明市新富郡成立第一間辦公室，是全國大專院校唯一於越南成立招生服務中心的學校，未來將於越南各地陸續成立聯合招生辦公室，以「海外招生、教育訓練、就業輔導」方針，站穩海外招生根基。
廖信德說，台灣很多學校在招生初期會透過留學中心，但畢竟不是學校的人，辦事總是不放心，再加上教育部有要求學校得親自去海外招生，沒有設辦公室的話，可能偶爾去一次而已，現在設置海外辦公室，就能隨時提供服務，與家長、學生密切接觸，同時也會支援當地合作高中的華語課程。
另外他透露，教育部正在規劃，讓明新科大主導越南的海外招生辦公室，將來也會協助其他學校招生，其他國家會由他校來主導。