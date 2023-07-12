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消暑優惠！星巴克、COLD STONE買一送一　星冰樂、冰沙第二杯半價

▲夏天飆高溫開吃消暑優惠！星巴克買一送ㄧ、明天還有星冰樂第二杯半價，COLD STONE酷聖石冰淇淋也買一送一，CoCo綠豆沙、西谷米奶茶，西雅圖冬瓜露風味咖啡冰沙都是第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）
▲夏天飆高溫開吃消暑優惠！星巴克買一送ㄧ、明天還有星冰樂第二杯半價，COLD STONE酷聖石冰淇淋也買一送一，CoCo綠豆沙、西谷米奶茶，西雅圖冬瓜露風味咖啡冰沙都是第二杯半價。（圖／記者蕭涵云攝）

記者蕭涵云/綜合報導

夏天飆高溫開吃消暑優惠！星巴克「買一送ㄧ」今天最後一天 、明天全新祭出星冰樂「第二杯半價」，COLD STONE酷聖石冰淇淋「買一送一」倒數5天；今（12）日CoCo都可迎接週三好友日，綠豆沙、西谷米奶茶「第二杯半價」；西雅圖則有冬瓜露風味咖啡冰沙等3款飲品「第二杯半價」到7月底。

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📌星巴克「買一送一」今天最後一天
星巴克好友分享日，今7月12日最後一天，從早到晚11:00-20:00，至門市購買兩杯特大杯/風味/冰熱一致的飲料，其中一杯星巴克招待。

提醒大家，每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、可可綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲瑪奇朵、鹹焦糖風味綿雲冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、松露巧克力冷萃咖啡/氮氣冷萃咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
▲星巴克星冰樂「第二件半價」。（圖／翻攝自星巴克FB）
📌連喝4天！星巴克「第二杯半價」有星冰樂
星巴克集團同慶再釋出優惠活動，7月13日至7月16日，購買兩杯大杯(含)以上相同容量/風味/冰熱一致的飲料，可享第二杯半價優惠。

提醒大家，單筆交易最高限購四杯（二杯支付原價；二杯支付半價）並限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
▲CoCo都可響應「關於我可能讓你很意外的point」Facebook臉書熱潮，自揭老闆根本斜槓王，除了手搖飲、還曾經賣過火鍋及關東煮，最令大家訝異的是，曝光Logo「是珍珠從杯身滑下來的樣子」，才不是QOO，引來眾多網友笑說「以為是包子」！（圖／翻攝自CoCo都可粉專）
📌CoCo都可綠豆沙、西谷米奶茶「第二杯半價」
CoCo都可今適逢週三好友日，綠豆沙(M)、西谷米奶茶(L)憑官方LINE領券享「第二杯半價」。

提醒大家，記得要先領券，於購物車中才能使用；限使用CoCo都可訂線上點單，優惠不併用；限6月21日使用；每人可獲得2張，限第2、4杯可享折扣；商品數量有限，售完為止；本活動商場門市/部分門市除外。

▲西雅圖咖啡開賣冬瓜露咖啡冰沙，還祭出「第二杯半價」好康到7月底。（圖／西雅圖咖啡提供）
▲西雅圖咖啡開賣冬瓜露咖啡冰沙，還祭出「第二杯半價」好康到7月底。（圖／西雅圖咖啡提供）
📌西雅圖冬瓜露風味咖啡冰沙等3款「第二杯半價
西雅圖咖啡回歸去年夏天開賣的「冬瓜露風味冰咖啡」，今夏更延伸推出消暑解渴的「冬瓜露風味咖啡冰沙」，即日起至7月31日，到門市點購冬瓜露系列，包括冬瓜露風味咖啡冰沙、冬瓜露風味冰咖啡、冬瓜露風味拿鐵3款飲品，可享同品項「第二杯半價」優惠。

提醒大家，第二杯半價限定同品項/大小，冷熱不限；全時段供應至打烊前一小時，每日數量有限售完為止；不得與其他優惠或折價券合併使用；休息站門市不參與活動。

星巴克今起「買1送1」連喝3天　西雅圖咖啡冰沙「第二杯半價」

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