小S與李心潔曾是閨密 20年後她揭露「疏遠原因」：我沒機會講話
歌手李心潔推出新專輯《盛開》，並宣布將在22日於北流舉辦首場大型演唱會。近日她上小S節目宣傳時，揭露兩人感情曾經非常要好，後來卻因個性漸行漸遠，小S還爆出年輕時被李心潔一句無心的話傷到，至今都忘不了。
記者薛羽彤/綜合報導
李心潔作客小S節目《小姐不熙娣》，透露20年前兩人曾經很要好，還與大S三人一起到香港旅遊，當時李心潔無心的一句話，讓小S表示「想賞你一巴掌」。在香港搭手扶梯時，李心潔高小S一階，無心說出「欸妳有很多頭皮屑耶！」讓當時愛面子的小S感到相當羞愧，在意到一直放在心裡，她也訴說當下心情「真的臉歪掉」。
李心潔聽聞驚訝表示「這些小細節有傷害到妳，我都不知道！」她一直以為三人到香港旅遊是很美好的回憶。
小S也趁機詢問李心潔「為什麼跟我漸行漸遠？是不是因為發現我們個性不合？」李心潔坦言很喜歡跟小S、大S、吳佩慈等人聚在一起，但因為自己本身反應慢，加上文化差異，和她們在一起時是「沒有機會講話的」，要找機會插話的相處模式讓她不習慣，而小S之後也轉往主持發展，李心潔跨足演戲領域，兩人因此漸行漸遠。儘管如此，李心潔仍肯定兩人過去要好的那段時光，「但我們有過很美好的友情回憶！」