今日必吃／東港人從小吃到大的早餐「肉粿」 鮮香底蘊全靠這東西
編按：《NOWnews今日新聞》每週六推出《今日必吃》單元，為讀者發掘台灣各地特色小吃、精湛美食或絕頂珍饈。日前台灣在地庶民小吃指南「500碗」活動揭曉，得票數第3高的「葉家肉粿」位在屏東東港，已傳承三代，到底厲害在哪？本集就來看東港人的早餐「肉粿」。
記者葉盛耀/綜合報導
走到屏東的東港當地，會發現有好幾家在賣肉粿，「葉家肉粿」之外，當地也有「林記肉粿」、「秀英肉粿」，肉粿堪稱是東港人從小吃到大的早餐。而葉家肉粿的做法，就是會先炊蒸出一大塊80斤的大米粿，質地有如蘿蔔糕那樣Q軟，接著客人現點後才現切出長條狀，搭著炒香的香腸片、三層肉、蝦猴等，再淋上虱目魚熬煮並用米漿勾芡過的高湯，這就是一碗東港專屬的小吃「肉粿」。
其中的蝦猴，外地人也較不瞭解。東港人口中的蝦猴與鹿港的蝦猴完全不同，鹿港的蝦猴，也稱蝦蛄，鹿港當地常會將之炸到酥脆鹹香，即是像零食一樣的「蝦猴酥」。而東港的蝦猴，許多人誤以為它是蝦米或櫻花蝦，很像但非也，蝦猴也有人稱紅蝦，尺寸比蝦米更大，在地人做飯湯、肉粿時，沒有它來做底料，就帶不出那獨特的鮮香底蘊。
而第一次吃肉粿的人應該還會有一點不適應，那就是味道清淡，僅微鮮、微香、微鹹、微甜、微軟又微Q，就連溫度，也是微溫。所以一到手後不用怕燙，很快就可以吃完見底。重口味的人，那就拿起桌上那三罐寶物來提味，也就是蒜泥、香油辣椒(油潑辣子)與辣醬，添香又增辣。
📍葉家肉粿 小檔案
地址：屏東縣東港鎮光復路三段156號
電話：08-832-9218
營業時間：上午9時至下午3時
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