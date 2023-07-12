MLB／大谷翔平手指沒事了！透露睡眠是「二刀流」最大關鍵
大聯盟（MLB)明星賽今（12）日在西雅圖水手隊主場T-Mobile球場舉行，洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平比賽中受訪，他提到自己很享受在明星賽跟這些優秀球員一起打球的感覺，這讓他很開心，此外他也被問到「如何維持二刀流」的身手，大谷不藏私，透露睡眠、有效率的練習，都是關鍵。
記者吳政紘/綜合報導
大谷翔平是大聯盟少數可以成功「二刀流」投打出賽選手，而他在準備好這樣的身體強度前，需要更多訓練、休息恢復體力，避免過多的不必要應酬，他連隊友邀他吃飯都婉拒。
但這並不代表他不受到隊友歡迎，大谷對於自己身體強度的要求，讓他可以應付好，每一場比賽他都可以出賽。
大谷在明星賽打了2打席就退場，他接受大聯盟記者Ken Rosenthal訪問時表示：「可以跟這些在過去是對手，但現在是優秀的隊友一起比賽，是最享受的事。」
對於手指傷勢，他說：「目前大概沒有大礙，希望可以維持健康，一直到季末。」
而大谷可以維持投打先發二刀流，他說：「睡眠我想是最重要的關鍵，當然有效率的練習也是，練習的方式等，這些都很重要。」
被問到是否會大量跑步？大谷說：「我會跑步，但不會大量去跑，我希望有效率維持我的體力。」