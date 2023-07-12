高低肩、頸椎側彎竟跟牙齒有關？　3點評估是否矯正牙齒

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▲▼處於6至12歲「混合齒列期」的孩童，牙齒不整齊可能導致咬合困難、食慾降低與彎腰駝背，進而對身高和第二性徵發展產生阻礙。（圖／羅士傑醫師提供）
是否要矯正牙齒？ ３個評估重點多次受邀擔任國際培訓講師的羅士傑指出，兒童牙齒不整齊時，不僅影響口腔衛生，更會影響齒齲健康，建議家長把握兒童牙齒矯正的黃金時間，可於諮詢專科醫師評估前，先從3個面向判斷孩子是否有潛在矯正需求。
１、外觀目測：小下巴、月亮臉、牙齒排列不整齊等。小下巴是指「上顎大下顎很小」，月亮臉常指的是「戽斗」，就是所謂的「地包天」，可見下顎明顯的比上顎大很多。這些情況最常見就是牙齒排列不整齊，包括牙齒重疊、旋轉、開縫，都是屬於牙齒排列不整齊的範圍。
２、生活習慣：孩子若容易挑食、吃飯特別快或特別慢，這些常與牙齒排列不整齊有關，其次則是睡眠時經常打呼、磨牙，這兩種情況有可能分別或同時發生。最後則是講話口齒不清，除了語言學習方式，也經常與牙齒排列有問題或是舌繫帶太短有關。
３、加重症狀：當孩子已經碰到上齒列問題，並有以下3種情況時，可能導致牙齒排列不整齊的問題更為嚴重，第1例如孩子喜歡吸咬手指、咬枕頭角等對口齒健康不良的癖好。
第2種則是「口呼吸」，這是典型口腔壞習慣影響牙齒的例子，孩子可能因為過敏、鼻竇炎、鼻中膈彎曲或扁桃腺腫大等原因，呼吸道不順暢，因此改用嘴巴呼吸。但長期口吸呼讓孩子的嘴總是開著，無法閉合做正確的吞嚥動作，舌頭長時間不在正確位置上，無法幫助牙弓左右發展，所以牙弓偏窄、牙齒生長空間不夠，除了牙齒亂之外，還進而影響顎骨和臉部的正常發育。
最後則是體態過胖，下巴脂肪組織相對多，因此會影響發音、吞咽與進食習慣，在交叉影響下就會造成牙齒排列不整齊，這時候也需要請專業醫師評估是否需要牙齒矯正。
孩子成長早期就應重視口腔健康過去民眾常忽視口腔健康對身體潛在影響，例如打呼、戽斗，甚至身高發育，這些問題都可能源自口腔矯正需求。不同科別醫師在診療時通常著重於各自的專業領域，例如打呼問題，耳鼻喉科會著重於呼吸道方面檢查，但如果是因為舌頭肥大壓迫呼吸道，耳鼻喉科的治療方式比較難解決，這時會需要從口腔矯正著手，由於這種情況，許多源於口腔的健康問題往往被家長忽視，可能會對孩子的成長發展產生影響。
羅士傑最後也提醒，若是年齡小於8歲或大於85歲的患者、嚴重牙周病患者、免疫性疾病、慢性疾病、急性傳染病、出血性疾病患者，以及對矯正治療了解不足的人，如失憶症、智能障礙或心智障礙者，不建議進行口腔矯正，仍需遵從專業牙醫師的評估建議採取合適治療措施。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58468
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