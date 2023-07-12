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美若供烏克蘭集束彈藥　俄羅斯揚言動用類似武器

▲美方打算提供集束彈藥（cluster munitions）給烏克蘭，助烏軍對抗入侵的俄羅斯軍隊，這將為烏軍反攻提供強大助力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲美方打算提供集束彈藥（cluster munitions）給烏克蘭，助烏軍對抗入侵的俄羅斯軍隊，這將為烏軍反攻提供強大助力。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

（中央社莫斯科11日綜合外電報導）俄羅斯新聞媒體報導，國防部長蕭依古（Sergei Shoigu）今天表示，美國如果向烏克蘭提供集束彈藥，莫斯科方面將被迫動用「類似」武器。

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路透社報導，美國上週宣布會向烏克蘭提供集束彈藥，這種爆炸性武器通常會在大範圍內釋放大量小型炸彈，已遭英國和日本等全球100多國禁用。

俄媒引述蕭依古所言，稱俄羅斯握有集束彈藥，但迄今為止在軍事行動中一直避免動用它們。

不過，美國先前指控俄羅斯在烏克蘭使用集束彈藥，還說啞彈率高達40%，導致地面布滿小型未爆彈。華府指出，美方即將交付給烏克蘭的集束彈藥啞彈率不到2.35%。

蕭依古今天表示：「美國要是提供集束彈藥給烏克蘭，作為回應，俄羅斯武裝部隊將被迫動用類似武器來對付烏克蘭武裝部隊。」

他說：「應注意的是，俄羅斯擁有供各種時機使用的現役集束彈藥…它們的成效比美國的更高。」

蕭依古還說，俄軍正在採取措施避免讓士兵受到這種武器傷害。

「人權觀察」（Human Rights Watch）指出，莫斯科和基輔雙方在近17個月的衝突期間都曾使用集束彈藥。

美國、俄羅斯和烏克蘭都尚未簽署國際「集束彈藥公約」（Convention on Cluster Munitions），公約內容禁止生產、儲備、使用和轉移這種武器。

烏克蘭正在對俄羅斯進行反攻。美國官員表示，烏克蘭常規火砲彈藥明顯很快就要耗盡，且生產速度無法跟上需求，美方因此同意了基輔當局在提供集束彈藥的請求。

包括英國、加拿大和德國等的美國親密盟友，都表達反對使用集束彈藥。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1120712

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