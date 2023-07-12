陳奕迅7月15日開唱！7萬張門票秒殺 黃牛轉賣「價格翻漲7.8倍」
香港天王陳奕迅即將在7月15日起在台北小巨蛋舉行一共7場的「陳奕迅FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會」台北站，4月8日門票一開賣隨即在7分鐘內完售，可以說是一票難求，有黃牛想趁此獲利，使得門票價格一度翻漲最高達約7.8倍之多，非常驚人。
記者吳雨婕/綜合報導
陳奕迅從本周六起暌違7年攻蛋開唱，從宣布在台北小巨蛋舉辦演唱會後，各界粉絲都非常關注何時售票，得知賣票資訊，更是在開賣當天死守，不過卻被黃牛找到可趁之機，讓門票翻漲，光是一張原價5880元的門票，竟飆漲到2萬8750元至4萬6000元不等，最貴的價格與原價相差約7.8倍，讓歌迷看到生氣的喊離譜。
但其實不只是台灣黃牛讓演唱會門票價格翻漲，陳奕迅先前在香港開唱時，得知自己的演唱會門票從980元港幣（約新台幣3913元），被喊價到了8000元港幣（約新台幣32萬），讓他瞠目結舌不說，還因此自嘲：「哇！以後我自己炒黃牛了。」
也許是陳奕迅的人氣太高，除了黃牛外，還有粉絲因此遭到詐騙，一名民眾從疑似詐騙集團的賣家購買門票，賣家要求支付訂金500元，剩下的錢以面交方式支付，但民眾付完訂金後，賣家直接消失。經警方查證發現，受害者不只一人，許多人都遇到類似狀況，警方提醒民眾，購買門票時必須謹慎小心，以免落入詐騙集團的陷阱。