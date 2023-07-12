112年第1季全國房貸負擔率較上季增0.94% 北市減1.56%連兩季下降
民眾購屋壓力龐大，內政部今（12）日發布民國112年第1季全國及6都房價負擔能力指標，本季全國房貸負擔率為41.19%，較上季上升0.94%，較去年同季上升2.84%，變動幅度趨於穩定，房價負擔能力維持偏低等級。此外，6都中台北市房貸負擔率較上季減輕1.56%，已呈現連續兩季下降。
記者翁子竣／台北報導
內政部表示，本季全國中位數住宅價格較上季上升2.12%（由850萬元升至868萬元），使負擔率增加0.85%，且受到五大銀行購屋貸款利率於3月升至1.985%，支付房貸金額增加，使負擔率增加0.48%，但因中位數家戶可支配所得同時上升0.99%（由88.45萬元增加至89.32萬元) ，使負擔率減少0.39%，綜合上述結果，本季全國房貸負擔率季增0.94%主要為中位數住宅價格及購屋貸款利率上升所致。
此外，本季6都房貸負擔率部分，「台北市房貸負擔率為64.50%，已連續兩季下降，較上季減輕1.56%」，新北市負擔率54.13%，較上季上升1.03%，均為房價負擔能力過低等級；臺中市48.08%，較上季上升1.55%，為房價負擔能力偏低等級。
台南市、高雄市及桃園市則分別為39.96%、38.83%及33.88%，較上季分別上升0.74%、0.07%及1.07%，均為房價負擔能力略低等級。嘉義縣、嘉義市、屏東縣及基隆市為可合理負擔等級，其他縣市為略低等級。
內政部提醒，購屋貸款為長期支出負擔，民眾在購屋時仍須審慎評估整體利率調升對於未來還款負擔的影響。修正後平均地權條例已於7月1日施行，包括限制預售屋換約轉售、嚴懲炒作行為、預售屋解約申報登錄，建立檢舉獎金制度及私法人購買住宅許可制等，未來將持續辦理穩定房市相關業務，務實推動各項改革，並持續關注各區域房價變動情形。