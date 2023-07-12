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週末前提神必喝！7-11今起「咖啡買1送1」　全家義式濃縮加10元

▲7-11即起到門市消費、繳費、取貨，可享大杯精品美式、特大杯美式、大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）
▲7-11即起到門市消費、繳費、取貨，可享大杯精品美式、特大杯美式、大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠。（圖／記者鍾怡婷攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

週末前提神消暑先衝！7-11今7月12日起至16日前，到門市消費、繳費、取貨，可享大杯精品美式、特大杯美式、大杯卡布奇諾同品項買1送1優惠，還有珍珠奶茶、優格青茶第2杯10元，換算下來比手搖飲店還便宜；同時，全家提神限定優惠，買美式、拿鐵（經典及特濃系列）就可用10元加1份義式濃縮，不管是學生或是上班族都能精神百倍。

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7-11即起至16日前，門市系列消費/繳費/EC寄取當筆加價購，大杯精品美式、特大杯美式、卡布奇諾同品項買1送1；黑糖珍珠撞奶、珍珠奶茶任選第2杯10元（原價60元），搭配自帶杯折扣，平均單杯只要30元開喝，優格好多青茶也有第2杯10元優惠（原價60元）。

▲7-11珍珠奶茶以原味黑珍珠搭配伯爵紅茶風味基底的奶茶。（圖／7-11提供）
▲珍珠奶茶任選第2杯10元，搭配自帶杯折扣，平均單杯只要30元開喝。（圖／7-11提供）
APP行動隨時取則是16日前，濃萃美式咖啡買11送11、濃萃拿鐵咖啡買11送7、黑糖珍珠撞奶/珍珠奶茶任選18杯711元、經典純奶茶/四季春純奶青任選22杯711元、大杯精品美式/大杯精品拿鐵任選10杯711元，不僅可寄杯且同品項、同價位規格可冰熱互換，每日數量有限，咖啡控囤貨快衝。

同時，全家即起至25日前，門市購買美式、拿鐵（經典及特濃系列），就可享加10元加1份義式濃縮的優惠，提神能力加倍！並且能迅速補充體內流失的水分及電解質的「威德運動補給飲料」，9月5日前也有同商品加10元多1件優惠，最適合在炎炎夏日來一瓶補充體力。

▲全家運動補給飲料有第2瓶10元，迅速補充水份及電解質。（圖／全家提供）
▲全家德威運動補給飲料有第2瓶10元，迅速補充水份及電解質。（圖／全家提供）

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