MLB明星賽／重播大翻盤！美聯主帥Baker「神挑戰」讓全壘打消失
2023年大聯盟明星賽（MLB ALL STAR GAME)今（12）日在西雅圖水手隊主場T-Mobile球場舉行，比賽來到7局上，國聯Lourdes Gurriel Jr.轟出左外野全壘打，一度現場顯示出2:2兩隊追平，但是美聯主帥Dusty Baker要求是否可以重播輔助判決，順利翻盤，他也開心露出笑容，美聯維持2:1領先。
記者吳政紘/綜合報導
明星賽關注在大谷翔平身上，他連續3年入選先發，追平鈴木一朗紀錄，而他2打席，1打數未敲安，首打席被三振，第二打席是被保送上壘，之後就被換下場休息。
道奇隊Freddie Freeman原本擊出飛球，卻被Randy Arozarena美技接殺，美聯2局下由Yandy Díaz轟出陽春彈先馳得點，美聯外野手各式美技演出，Adolis García接殺Ronald Acuña Jr.長打，也露出尷尬微笑。
美聯4局又由Luis Arraez敲出安打，痛擊水手投手George Kirby，敲出1分打點適時安打建功，國聯則是6局由Bo Bichette敲出高飛犧牲打追回1分。
沒想到7局上國聯Lourdes Gurriel Jr.對Jordan Romano敲出全壘打，Dusty Baker要求是否可以重播輔助判決，順利翻盤，美聯有機會持續領先。