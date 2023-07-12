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南海會議紀錄提研製生物戰劑？行政院斥：造假

▲有報導指出前院長蘇貞昌曾在南海會議中提及研製生物戰劑，對此行政院提出嚴正反駁。（圖／行政院提供）
▲有報導指出前院長蘇貞昌曾在南海會議中提及研製生物戰劑，對此行政院提出嚴正反駁。（圖／行政院提供）

記者陳威叡／台北報導

近期有媒體報導指出，美國施壓台灣祕密研發生物戰劑，更提及有會議紀錄中提及，行政院前院長蘇貞昌去年在會議上指出，依美方要求我國研發生物戰劑能力，規劃設置新建生物安全第四等級實驗室。對此行政院今（12）日嚴正反駁，說明《聯合報》未經查證，以錯假會議紀錄指稱政府將研製生物戰劑，且當天為行政院會時間，院長需主持院會，行政院及前院長蘇貞昌也無報載相關會議，故不存在媒體刊登所謂的會議記錄。

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行政院發言人林子倫表示，相關媒體若有最基本的查證能力，便可了解行政院的會議記錄皆載明會議時間、地點、主席、出列席人員、報告事項、綜合討論、院長提示、散會時間等格式處理，舉凡治安會報、性別平等會等會議記錄，相關格式及內容都可在公開網路確認。

林子倫表示，報載內容連紀錄是由何單位產出都無列明，顯為造假。且該文件所使用「本黨」字眼與行政院相關會議記錄語法不合，若干內容有多處謬誤，甚至明顯類似中國黨政一體思維，造假情形可見一斑。

林子倫表示，國內相關單位及美方已多次澄清，雙方皆遵守「禁止生物武器公約」，並無違背公約、研製生物戰劑情事，而相關媒體不顧多方澄清，在未經任何查證的情況下，執意持來路不明的文件內容持續混誤輿論，令人感到不解與遺憾。

林子倫表示，行政院將研議把此次相關報導內容（包括刊載媒體）完整列入識假範例當中，此外除再次駁斥相關錯假訊息，也要求報導媒體應善盡媒體職責，立即更正錯誤內容，避免不實訊息持續傳散，造成社會恐慌。

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