首要問題是緬甸！東南亞國家舉辦外長會議 齊聚印尼商談
東南亞國家協會（ASEAN）在11日齊聚印尼首都雅加達，參加為期2天的會議，昨（11）和今（12）日正積極商談緬甸問題，在如何或應否與緬甸執政的軍政府重新接觸的議題上充滿正反方意見。
國際中心賴正琳／綜合報導
緬甸在2021年發生軍政府叛變，以非法方式取得政權，並拘禁民主政府領袖翁山蘇姬。過去東協各國的會議都充滿空談，而沒有實際作為，讓外界關注此次會議是否會有實質上的舉措。印尼外長勒特諾（Retno Marsudi）在全體會議上的開幕詞中雖未直接提及緬甸危機，但卻表明東協「只有在具有公信力的情況下才能發揮作用」，且會議前幾天外交官們都在進行「額外小會議」，希望能盡快促成緬甸議題的共識。
東南亞國家協會外長會議結束後，接下來東南亞各國外長將與中國、美國與其它強權進行會談，會中預期美國國務卿布林肯（Antony Blinken）將尋求反制中國在南海問題上的蠻橫行為。明（13）日將進行「東協加3」部長級會議，也就是東協10國加上日本、韓國和中國；14日則迎來東亞峰會（East Asia Summit）外長會議，此會將有18國參加，包括美國、中國與俄羅斯。