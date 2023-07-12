坑殺同鄉！菲律賓女在台放高利貸「年利率420％」 警速逮4人到案
新北市刑大日前掌握情資，一名來台超過15年的賓律賓胡姓女子組織高利貸集團，找來3名同夥作為下線，專門針對急需用錢的同鄉下手，以年利率420％的超高利息借貸，如若被害人還不出錢就會遭到恐嚇，揚言危害其家人的生命安全；專案小組將胡姓嫌犯等4人全數拘提到案，全案移送臺灣新北地方檢察署偵辦。
記者孫唯容／綜合報導
新北市警察局刑警大隊、金山分局與內政部移民署北區事務大隊組成專案小組，偵辦菲律賓籍人士在臺放高利貸案件。經調查，52歲的菲律賓籍胡姓主嫌，透過跨國婚姻來臺超過15年，且領有我國身分證，長期與其他3名同為菲律賓籍犯嫌組成高利貸集團進行放貸，透過該3名同夥作為下線，四處找尋需錢孔急之同鄉移工，施以高利貸款，年利率高達420％。
警方指出，當被害人無力償還，便倚仗移工在臺無親無故，施以恐嚇、威脅生命安全，甚至指派菲律賓當地同夥，前往被害人在菲律賓住家進行恐嚇，造成被害人十分惶恐，因而報案求援。
經新北市刑大與移民署共組專案小組，兵分四路執行搜索、拘提，查扣放款贓款新臺幣13萬餘元、手機5支、銀行存摺4本、借據及借款帳冊等證物，將胡嫌以涉組織犯罪條例及刑法重利、恐嚇罪嫌移送法辦。
新北市刑大表示，胡嫌不顧同鄉移工孤苦伶仃，施以高利放貸，使眾多被害移工工作報酬都拿來繳還利息，借貸本金部分，卻一毛錢也還不出來，手段十分惡劣；新北警察也將持續保衛民眾生命、財產安全，不論是否為本國籍，只要在臺遭受被害，將全力予以協助。