MLB明星賽／Elias Diaz代打2分逆轉彈中止9連敗！國聯3:2險勝美聯

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明星賽焦點在大谷翔平身上，他連續3年入選先發，追平鈴木一朗紀錄，而他2打席，1打數未敲安，首打席被三振，第二打席是被保送上壘，之後就被換下場休息。
美聯2局下由Yandy Díaz轟出陽春彈先馳得點，美聯外野手各式美技演出，Adolis García接殺Ronald Acuña Jr.長打，也露出尷尬微笑。4局又由Luis Arraez敲出安打，痛擊水手投手George Kirby，敲出1分打點適時安打建功，國聯則是6局由Bo Bichette敲出高飛犧牲打追回1分。
沒想到7局上國聯Lourdes Gurriel Jr.對Jordan Romano敲出全壘打，Dusty Baker要求是否可以重播輔助判決，順利翻盤，美聯有機會持續領先。
8局上國聯大好機會，Nick Castellanos獲得Félix Bautista保送，代打換上Elias Diaz，他一棒轟出左外野2分砲逆轉比數，也幫助國聯以1分之差氣走美聯。
關鍵9局下，國聯推出費城人隊守護神Craig Kimbrel ，但他儘管連續保送2名打者，三振了守護者隊José Ramírez，也順利守住勝利。