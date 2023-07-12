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MLB明星賽／Elias Diaz代打2分逆轉彈中止9連敗！國聯3:2險勝美聯

▲落磯隊捕手Elias Diaz轟出2分逆轉彈，幫助國聯逆轉比數。（圖／美聯社／達志影像
▲落磯隊捕手Elias Diaz轟出2分逆轉彈，幫助國聯逆轉比數。（圖／美聯社／達志影像

記者吳政紘/綜合報導

2023年大聯盟（MLB)明星賽今（12）日在西雅圖水手主場T-Ｍobile球場舉行，國聯靠著落磯隊捕手Elias Diaz8局上轟出2分逆轉彈，終場以3:2擊敗美聯，這也是國聯繼2012年後，睽違11年再度拿下勝利，洛杉磯天使隊日籍二刀流好手大谷翔平1保送、1三振，表現平平。

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美聯自2013年後，就持續連霸大聯盟明星賽，撇開2020年因為受到Covid-19影響，已經拿下9連勝。還好國聯Elias Diaz8局上開轟，才避免慘事發生。

明星賽焦點在大谷翔平身上，他連續3年入選先發，追平鈴木一朗紀錄，而他2打席，1打數未敲安，首打席被三振，第二打席是被保送上壘，之後就被換下場休息。

美聯2局下由Yandy Díaz轟出陽春彈先馳得點，美聯外野手各式美技演出，Adolis García接殺Ronald Acuña Jr.長打，也露出尷尬微笑。4局又由Luis Arraez敲出安打，痛擊水手投手George Kirby，敲出1分打點適時安打建功，國聯則是6局由Bo Bichette敲出高飛犧牲打追回1分。

沒想到7局上國聯Lourdes Gurriel Jr.對Jordan Romano敲出全壘打，Dusty Baker要求是否可以重播輔助判決，順利翻盤，美聯有機會持續領先。

8局上國聯大好機會，Nick Castellanos獲得Félix Bautista保送，代打換上Elias Diaz，他一棒轟出左外野2分砲逆轉比數，也幫助國聯以1分之差氣走美聯。


關鍵9局下，國聯推出費城人隊守護神Craig Kimbrel ，但他儘管連續保送2名打者，三振了守護者隊José Ramírez，也順利守住勝利。

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