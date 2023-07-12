協助長輩出門透透氣　助行器、輪椅、電動代步車5種比一比

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手杖與拐杖拐杖輕巧好攜帶，價格最便宜。可以提供長輩支撐、減輕身體的壓力、降低跌倒的風險，使行走更加輕鬆和安全；對於患有關節炎、骨折、關節置換手術等情況的人來說，拐杖可以分散身體重量，減輕減輕關節和骨骼的壓力，減少疼痛和不適；需要登山健行或長時間行走的人，拐杖可以提供額外的支撐和穩定，減輕疲勞感，增加舒適性。從拐杖頭、握把、花色設計到收納折疊，擁有多元選擇。
助行器市面上助行器的種類有許多，較常用的類型如固定式助行器、輪管式助行器等。輪管式助行器配備有輪子，可以提供穩定的支撐，而且走路不需抬起，更安全有效率。對於行動不便、體力虛弱或需要恢復的人來說尤為重要。助行器的設計可以提供平衡和穩定支持，減少跌倒和受傷的風險，也能分散身體重量，減輕下肢的負擔。輪管式助行器還可調節高度，以適應使用者的身高和需求。另外還有助起式助行器，適合坐到站起身困難者，可說是年長者行動的好夥伴。
帶輪型助步車（助行椅）適合可行走且手部可控制煞車者。助行椅提供座椅供使用者休息和坐下，同時配備輪子，使得使用者能夠在需要時進行移動。它適用於行動不便、體力虛弱或無法長時間行走的人。而且助行椅使行動不便的人能夠參與日常活動，如購物、社交和戶外活動，同時獲得所需的支援，維持獨立和自信。助行椅通常具有可摺疊或拆卸的結構，方便攜帶和收納。
輪椅現今輪椅擁有各式各樣的設計，甚至推出電動床與輪椅兩用款，巧妙設計便於照顧者與使用者。輪椅利於移位功能，移動式扶手與腳靠，適合協助無法站立者移轉位。仰躺功能的設計可讓椅背向後仰躺，減壓與休息都好用。空中傾倒功能可在維持坐姿下向後傾倒，防止乘坐者向前滑，也可用來減壓。
電動輪椅／電動代步車電動輪椅適合步行受限者，但需有基本認知及視覺功能。所需迴轉空間小，室內、室外都適用；電動代步車適合步行受者，需有基本認知及視覺功能。尚需獨立坐姿平衡與手部操作，可自行上下車。需迴轉空間較大，是戶外社區活動好幫手。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=58430
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