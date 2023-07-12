名家論壇》吳崑玉／為什麼千萬不要跟國民黨密室商談？

我是廣告 請繼續往下閱讀
就從郭董這事開始好了。我個人完全不認為郭董會接受立法院長這種安排。郭董一路就是想選總統，他這個霸道總裁，想要的是「號令天下，莫敢不從」。叫他去當那個「調和鼎鼐，行禮如儀」的立法院長，簡直是要他的老命，還不如回鴻海開早會。而且，國民黨一直放出郭董去選立法院長的風聲，根本就是個把郭董當成「盤子」的陽謀。你想想，如果郭董真去選立法院長，他先得保障有過半的國民黨立委候選人，或友黨的候選人選上立委，他得在這場選舉中砸多少錢去幫助他們選上立委？照以前國民黨大掌櫃劉泰英的說法，平日他每年要籌三、四十億來養國民黨黨務系統，但大選年他要籌到至少一百億。國民黨中央肖想的，就是用立法院長一職框住郭董，讓他出這多出來的60~100億，然後還不能選總統。如果這不叫盤子，什麼叫作盤子？
精明如郭董，會這麼容易進圈套嗎？我看不會。也許黨中央真有人向郭董提過這個案，但郭董可能為安撫黨中央，也就哼哼啊啊的給應允了，現在卻成了反過來攻擊他的話柄。這就是相信密室協商的下場。現在的黨政高層政治人物，沒有把私密言語帶進墳墓的道德底線，沒有「人情留一線，日後好相見」的情誼基礎，為達政治目的，他們什麼事都做得出來。你跟他講過的每一句話，都可能成為他日後將你送進墳墓的呈堂證供。所以，以後跟這些政治人物談話，最好帶上針孔攝影機等密錄設備，以防萬一。
被捅的風險還不是從密室才開始，而是從見面就開始了。2006年台北市長選舉，馬辦與宋辦在選前安排了一場密會，地點在宋先生的八樓辦公室，這事隱密到連我這個已經算親近的幕僚都完全不知道，前本黨只有個位數人員知道，但壹週刊記者卻知道了，而且七早八早安排了攝影記者帶了長鏡頭，在福華飯店門口，拍到馬下車進去八樓那棟樓的畫面。第二天新聞爆料後，出去掃市場，市場小販講得很直接:「啊！你老闆已經被馬英九摸頭去了啦！不好了啦！」宋的選情立馬崩盤。到現在，我還是不知道誰安排了這場會面？到底為什麼要會面?又在裡面談了些什麼？但畫面已足以讓人失血過多。這消息，不可能是老宋核心幹部放出去的，因為大家都知道後果，那到底是誰放出去給壹週刊的？現在已死無對證，只能猜測。
2016年，朱主席又派他的秘書長，成天來找前本黨秘書長談「國親合」。秦秘書長是「烏龍洗桌」的外交高手，可以跟對方聊一、兩個小時，讓對方感覺舒舒服服，卻什麼都沒有答應或確定。但每次國民黨秘書長李四川一出門，國民黨那邊就放消息，大意都是國親合併又有進展，老宋退選指日可待。氣到我把跑我們線的記者集合到我辦公室：「我不能幫長官做政治決定，但我可以決定我自己的去留。」2007年國親一開始談合併，我就辭職走人，自謀生路，只要我還坐在這裡一天，就沒有國親再次合併這件事，如此才把血給止住。
換句話說，很多時候，國民黨根本沒有要真心跟你談什麼事，他們要的只是新聞，只是可以創造想像的場景，甚至只是一張照片。最好是一個模糊的場景，這樣他們才有自己編故事，放鳥話，搞死對方的空間。老宋、秦秘、郭董，都抱持著老派政治人物的傳統價值，相信以和為貴，結果無一例外中了老K的招。這些外人看不見的背刺捅刀，血淋淋的教訓，都告訴我們，絕對不要跟現在這批國民黨高層進小房間，關起門來談任何事？就算情況有必要，那也要給他錄音、錄影、通訊軟體全部截圖留存，以防日後有人搞鬼，作為保護自己的最後手段。
至於打給郭董六通電話不通，打給韓總三通也不通，這種情緒勒索兼甩鍋的玩法，在這批國民黨高層中也早已成為習慣。2012年總統選舉登記前一天的下午四點，總統府方發出一篇長達四頁的新聞稿，內容詳列四年來馬總統送過宋先生多少禮物？打過多少電話?還與行政院長帶著湖南菜去跟宋先生請益…。意思是我馬英九對你宋楚瑜仁至義盡，不知有何失禮或不周之處，尚請宋先生原諒，不要執意參選。當時報社已要發稿，所以我直接回應下標:「明天我要結婚了，今天跑來說我愛你，根本是來亂的嘛！」現在，同樣的恐怖情人、情緒勒索手法，又在侯營打郭的過程中重現，實在也不怎麼令人意外。泛藍非國民黨嫡系的朋友們小心了，那怕是你收過老K送的一盒牛軋糖，吃過一客牛排，喝過一杯咖啡，日後都有可能變成他們情緒勒索的材料。對付這些人，只能學小蔣對付中共那套:「不接觸、不談判、不妥協。」因為你只要沾上了邊，就不知道這些人會玩出那些花樣來！
不談，那泛藍不就無法整合，讓綠軍躺著當選了嗎？不見得。民主化已經那麼久，每個人都應該為自己投下的那一票負責。你喜歡誰就去支持，討厭誰就斷然遠離，覺得誰最可能當選?或你可以接受誰來當這個國家的領導者?你就去投給他。「喜歡就靠近，討厭就遠離」，是民主社會天生的道理，任何一個人都沒有理由去綁架另一個人按自己的意思去投票，所以連上網爭辯都可以省了。藍軍的集結或分散，不能也不該靠幾個頭頭密室協商，咱們死老百姓既不是粽子，也不是葡萄，咱們個個都是具有自己意志與判斷力的個體，我們該為我們的前途做出自己的政治決定。大家的意志趨同，沒有密室協商也會贏。相反的，幾個頭頭私相授受，再多檯面整合，底下也不會動，結果還是輸。
在另一面，雖然密室協商在政治實務中不可避免，但守信重諾之人可以談，會翻過來搞你的人永遠不必見，也不能見。咱金牛座就是會記仇，但記仇有個好處，就是省掉很多麻煩，這只是我個人經驗與心得，供參。
●作者：吳崑玉／專欄作家、前親民黨文宣部副主任
●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場
●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄: opinion@nownews.com