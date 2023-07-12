窗型冷氣為何沒被淘汰？家電行店長曝「3點」無敵　安裝還藏學問

歡慶法國國慶！內行人帶路：6款必嚐法式美食　Picard這裡買最俗

▲現在到全家購買Picard系列法國美食享全品項88折優惠。(圖/品牌提供)
▲現在到全家購買Picard系列法國美食享全品項88折優惠。(圖/品牌提供)

生活中心/綜合報導

7月14日是法國國慶日，又稱巴士底日，是法國人紀念自己迎向自由的日子，台灣在近幾年疫情的影響下，國境大門不開，但異國美食的品嚐卻未曾中斷，尤其是法國美食讓人醉心的好味道，更是讓人難以忘懷，適逢法國國慶業者配合推出相關美食優惠，全家Picard推出全品項88折及精選商品優惠活動，專業饕客們也不藏私，大方分享6款必嚐美食。

不少人都會在家中跟三五好友聚會，首推優惠下殺只要65元的Picard炸馬鈴薯球，外酥內軟的小點心，只用了些許調味，就能帶來層層的幸福感，如此簡單，就可以在家中還原道地法式風情。
 

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲Picard帶您品嚐最純粹與道地的法式風味，不管是圓薯餅、炸馬鈴薯球，都讓人一口接著一口。 (圖/品牌提供)
▲Picard帶您品嚐最純粹與道地的法式風味，不管是圓薯餅、炸馬鈴薯球，都讓人一口接著一口。 (圖/品牌提供)
另外，法國經典的圓薯餅也不容錯過，可以用平底鍋貨烤箱簡單料理，就能品嘗到微微洋蔥味和外酥內軟的口感，不僅百元有找，還很適合在家與家人共享，還可以配上一道焗烤甘藍球芽，蔬菜甜味配上烤肉與薯泥，就是法國人最愛的一道料理之一。

吃完主食絕對要來個法式風味的甜點，Picard的迷你香草脆皮雪糕，以及香草泡芙冰淇淋，都是不少甜點控們「掃貨」的重點項目，香草雪糕裹上四種風味的巧克力，口感多層次讓人一試成主顧，特價只要149元，另外，泡芙冰淇淋上頭也淋上熱巧克力醬，內外帶來雙重享受，不只這樣，歡慶法國國慶，Picard還有經典檸檬塔，純奶油和酥脆的外皮，甜而微酸的口感，讓人簡直無法抗拒！
 

▲深受大眾喜愛的Picard在全家推出限期優惠。(圖/品牌提供)
▲深受大眾喜愛的Picard在全家推出限期優惠。(圖/品牌提供)
Picard是法國最大冷凍食品超市，品牌訴求從原料到生產完整供應鏈，都是由自己把關，提供最安全和健康的食品，現在與全家合作，真的是走到家門口，就像來到了法國，從前菜、主餐，甚至湯品到甜點，都可以一次購足，

想要來場法式饗宴的專業饕客們，可千萬不要錯過這年度的國慶促銷活動，替自己省了荷包，又能大快朵頤一番。

全品項88折與單件精選商品優惠不併用，系統採最優惠計價
活動日期：7/12-8/8
查詢全家Picard店鋪位置: https://bit.ly/3iHwHo7 （聯名地圖→其他限定聯名）

國泰世華CUBE演繹「留白」金融美學　圈粉700萬數位用戶

特企／金虎爺誕辰復刻造型紀念酒　為信眾加持旺財運

《嗨! 營業中》人氣擔當莎莎歡慶40歲生日！網：太可愛完全看不出

特企／魏德聖816《BIG》首波花絮曝！《海角七號》CP再續情緣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀