歡慶法國國慶！內行人帶路：6款必嚐法式美食　Picard這裡買最俗

不少人都會在家中跟三五好友聚會，首推優惠下殺只要65元的Picard炸馬鈴薯球，外酥內軟的小點心，只用了些許調味，就能帶來層層的幸福感，如此簡單，就可以在家中還原道地法式風情。
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吃完主食絕對要來個法式風味的甜點，Picard的迷你香草脆皮雪糕，以及香草泡芙冰淇淋，都是不少甜點控們「掃貨」的重點項目，香草雪糕裹上四種風味的巧克力，口感多層次讓人一試成主顧，特價只要149元，另外，泡芙冰淇淋上頭也淋上熱巧克力醬，內外帶來雙重享受，不只這樣，歡慶法國國慶，Picard還有經典檸檬塔，純奶油和酥脆的外皮，甜而微酸的口感，讓人簡直無法抗拒！
Picard是法國最大冷凍食品超市，品牌訴求從原料到生產完整供應鏈，都是由自己把關，提供最安全和健康的食品，現在與全家合作，真的是走到家門口，就像來到了法國，從前菜、主餐，甚至湯品到甜點，都可以一次購足，
想要來場法式饗宴的專業饕客們，可千萬不要錯過這年度的國慶促銷活動，替自己省了荷包，又能大快朵頤一番。
全品項88折與單件精選商品優惠不併用，系統採最優惠計價
活動日期：7/12-8/8
查詢全家Picard店鋪位置: https://bit.ly/3iHwHo7 （聯名地圖→其他限定聯名）