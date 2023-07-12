T1選秀／雲豹發動交易綁定狀元和榜眼！台新手握3首輪　相關統整

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台啤雲豹12日宣布與台新球團達成交易，用球員黃聰翰及2024年新人選秀會第一輪選秀權，交易台新2023年新人選秀會第一輪第2順位選秀權（榜眼籤），加上本來就擁有的狀元籤，一躍成為今年選秀會上的最大焦點。
之後，台新球團又和太陽隊達成選秀權交易，以2023年新人選秀會第二輪第3順位選秀權及2024年新人選秀會第二輪選秀權，交易太陽隊2023年新人選秀會第一輪第3順位選秀權（探花籤）。
如此，本屆選秀大會聯盟首輪的具體順位為：雲豹、雲豹、台新、台新、海神、獵鷹、特攻、台新；次輪開始為雲豹、台新、太陽、海神、獵鷹、特攻、台新。
本屆T1選秀會有43人報名且符合資格，隨著後續有一些人退出，最終有40人參加。
新人選秀會狀元熱門人選 林信寬進攻手段再進化
本屆新人選秀會狀元熱門人選之一、台灣師範大學主力前鋒林信寬，身高191公分、體重92公斤，本季UBA狀態極佳，頻頻上演飆分秀，全學年度共計11場雙十，更於2022年11月27日預賽對上德霖科大繳出17分16籃板12助攻，達成個人UBA生涯首度大三元，2023年3月2日複賽與強敵健行一役，砍下8記三分球，海灌49分、14籃板、6助攻，除刷新個人UBA生涯新高外，單場得分更登上UBA歷年第三高。
林信寬切入的破壞力、製造對手犯規的能力與外線的穩定度，皆是個人重要利器，但許時清教練也提出看法：「林信寬整體的進攻手段持續進化，都有不錯的發揮，但在進入職籃層級後，洋將的護框會減少林信寬被犯規的次數，未來林信寬需要加強兩分急停跳投能力與擋拆技巧，進攻能力會更強大。」
人小志氣高 高錦瑋未來無可限量
健行科大主力控球高錦瑋，身高173公分、體重66公斤，儘管沒有絕佳的身材條件，但憑藉著穩健的控球節奏以及戰術執行力強等特性，成為健行科大後場安定局勢的存在。
高錦瑋本季UBA三分球139投53中，命中率近四成，外線穩定度提升，加上拿手的切入分球或拋投，進攻手段多元具有影響戰局的能力，不過許時清教練提點道：「因身高限制的關係，高錦瑋在切入後若遇到阻礙，需要隊友空手走位、空切配合，如果加強切入後遭遇防守補位的進攻技巧，未來無可限量。」
林勵、簡賀宇、吳沛嘉3好手落選PLG 拚爭取進入T1
世新大學簡賀宇、政治大學林勵皆出身傳統高中名校，也扛過隊長重任，經歷大學四年的調整與磨練，找回自己的目標，如今投入職業籃球選秀，盼能打出職業水準，站穩舞台。
畢業於松山高中的林勵身高180公分、80公斤，維持強勢的加壓防守特性，在本季UBA平均上場18分鐘內貢獻3助攻、1.4抄截，儘管不是陣中主力得分手，仍以輔助球隊的角色獲教練肯定，許智超教練則說：「進入職業賽場擔任控球後衛時，期許能打破中規中矩的框架，強化進攻思路與賽事掌控能力，必能有自己一套帶領球隊的方法。」
至於簡賀宇身高183公分、體重80公斤，動作靈活且基本功紮實，默默以自己的專長為球隊建功，簡賀宇可擔任得分箭頭，並具備快攻轉換處理與分球能力。許時清教練表示：「簡賀宇具備傳球意識，若加強身體對抗性、減少投籃準備時間，對職涯發展會有更大的幫助。」
在喬楚瑜退出之後，205公分、體重100公斤的長人吳沛嘉是本次報名選秀會中唯一身高突破200公分的內線球員。他國中即為中華隊內線接班希望，儘管大學生涯飽受傷病困擾，表現不如外界預期，仍然積極復健以盼延續籃球路。
111學年度，吳沛嘉於大專籃球聯賽抓下47顆進攻籃板與90顆防守籃板，總計137顆為個人UBA生涯最多次。許智超與許時清教練皆認為，吳沛嘉的身高優勢，在籃板掌握度與油漆區把握度皆有一定水準，稍加磨練接球穩定度，未來仍是能在禁區與洋將抗衡的優秀球員。